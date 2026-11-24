Después de atar a Dragan Apic, cuyo fichaje fue oficializado ayer por el club, y Ángel Delgado, que lo será en breve, el Ilerna Lleida buscará, al menos, dos refuerzos más. Así lo decidió ayer la junta directiva en una reunión de urgencia. “La junta considera necesario hacer un esfuerzo extraordinario para reforzar la plantilla y está trabajando en la incorporación inmediata de un mínimo de cuatro jugadores”, explicó en un comunicado el club. Esta decisión, añade, “comportará un incremento del presupuesto inicialmente previsto y supondrá asumir un riesgo económico adicional, que la directiva asume de manera consciente y bajo su responsabilidad”. Finalmente, reconoce que “es plenamente consciente del momento deportivo que atraviesa el equipo” y reafirma “su compromiso de tomar las decisiones necesarias para revertir la situación”, concluye.

Estos dos nuevos refuerzos vendrán para reforzar el perímetro, en concreto, un base que pueda actuar de escolta, en previsión de que alterne las dos posiciones cuando Adrià Rodríguez pueda regresar a las pistas, y un alero con dotes defensivos y con amenaza de tres puntos.

En este sentido, el primer refuerzo en oficializarse fue el de Dragan Apic, que el domingo conquistó la Liga mexicana con los Soles de Mexical y llega para aportar experiencia y presencia física en la pintura, algo de lo que adolece y mucho el equipo. Nacido en Novi Sad hace 31 años, Apic cuenta con una amplia trayectoria internacional. Ha militado en equipos como el Estrella Roja, Lokomotiv Kuban, Budućnost, Stelmet Zielona Góra y Nizhny Novgorod, y conoce perfectamente la Liga Endesa, no en vano defendió las camisetas del Burgos y Breogán.

Por su parte, el Ilerna Lleida está pendiente de que el dominicano Ángel Delgado, otro refuerzo que destaca por su poderío físico en la pintura, resuelva unos trámites burocráticos en su país para hacer oficial su fichaje. Se espera que tanto él como Apic se incorporen al equipo a finales de esta semana, aprovechando que hay parón de selecciones.