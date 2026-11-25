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Vila-sana y Alpicat disputan esta noche sus partidos de la quinta jornada de la OK Liga frente al Manlleu y el Telecable Gijón, respectivamente, duelos adelantados debido a que tres de ellos –todos menos el equipo del Segrià– arrancan este sábado la Champions. El conjunto del Pla intentará pasar página de su derrota en la pista del Palau, la primera de la temporada y que rompía una racha sin perder en la Liga de un año.

Las de Lluís Rodero buscarán recuperar sensaciones antes del estreno europeo recibiendo a un Manlleu que llega fuerte, no en vano tiene solo dos puntos menos que las leridanas y únicamente ha perdido un partido, precisamente el de la pasada jornada en casa ante el Fraga.

Por su parte, el Alpicat tiene una prueba de nivel, ya que recibe al líder Telecable Gijón, campeón de la Supercopa y el único equipo invicto y con pleno de victorias. “No diría que es una misión imposible, porque siempre hay una mínima esperanza, pero está claro que es muy difícil porque están fuertes y juegan un gran hockey. Tenemos que dar una buena imagen y acabar con buenas sensaciones”, apuntó su técnico, Mats Zilken.

Tanto Vila-sana como Alpicat aprovecharán la jornada para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.