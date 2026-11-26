ATLETISMO
Unos 250 atletas en la ‘Cursa on Déu va perdre l’espardenya’
La primera edición de la 'Cursa on Déu va perdre l'espardenya', celebrada en Bovera el domingo pasado, acogió unos 200 participantes entre las carreras de 10 y 15 km y la trail de 13 km y 250m de desnivel positivo, mientras que la caminata acogió unas cincuenta. Marc Collado y Jana Reig, se impusieron en la prueba de 13 km, Alejandro Renales y Verónica Mari Cruz, en la de 10 km, mientras que Robert Carlos y Anna Mòdol lo hicieron en la en la de 5 km.