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La primera edición de la 'Cursa on Déu va perdre l'espardenya', celebrada en Bovera el domingo pasado, acogió unos 200 participantes entre las carreras de 10 y 15 km y la trail de 13 km y 250m de desnivel positivo, mientras que la caminata acogió unas cincuenta. Marc Collado y Jana Reig, se impusieron en la prueba de 13 km, Alejandro Renales y Verónica Mari Cruz, en la de 10 km, mientras que Robert Carlos y Anna Mòdol lo hicieron en la en la de 5 km.