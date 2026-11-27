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El Atlètic Lleida ha presentado una denuncia ante los Mossos d’Esquadra por los graves incidentes ocurridos el miércoles en el Municipal de Mollerussa, una vez finalizado el encuentro correspondiente a la sexta ronda de la Copa Catalunya en el que los locales se impusieron en la tanda de penaltis. El club de Cappont ha condenado enérgicamente las agresiones sufridas por su jugador Álex Urcan y sus familiares, así como los intentos de agresión a otros futbolistas y las intimidaciones a miembros de la entidad del Segrià.

En un comunicado oficial, el Atlètic Lleida explica que un grupo de aficionados locales increpó al futbolista y a sus familiares en la terraza del bar de las instalaciones. La situación comenzó cuando le arrojaron cerveza, lo que derivó en una agresión al jugador cuando este se acercó a reprocharles lo sucedido. El colegiado del encuentro, pese a no ver los incidentes, dejó constancia de los hechos en el acta arbitral. La entidad expresa su “absoluto rechazo a estos comportamientos” y considera que estas actitudes “no tienen cabida en el fútbol ni en el deporte”, y subraya que la conducta de este grupo reducido de aficionados “no representa en absoluto al CFJ Mollerussa ni a su afición”.

Por su parte, el CFJ Mollerussa también publicó un comunicado para condenar lo sucedido y mostrar su rechazo a cualquier comportamiento contrario a los valores deportivos. Lamenta los incidentes y aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir situaciones de esta naturaleza”, reafirmando su compromiso con el respeto hacia todos los participantes, con la voluntad de garantizar que sus instalaciones sean “un espacio de convivencia y disfrute del fútbol”, según reza la nota hecha pública ayer.