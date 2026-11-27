Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

LleidaJove celebró ayer una nueva edición del Job Dating deportivo, una iniciativa destinada a conectar a jóvenes que buscan empleo o formación con empresas y entidades vinculadas al deporte. La jornada reunió a 25 participantes interesados en conocer las salidas profesionales del sector y acceder a posibles prácticas formativas.

La actividad, impulsada por la concejalía de Juventud de la Paeria, contó con jóvenes en búsqueda activa de trabajo y alumnos de los cursos del programa Superciate. El objetivo era acercarles a la realidad del mercado laboral y facilitarles contactos que puedan convertirse en oportunidades profesionales. En esta edición participaron cuatro entidades del territorio: Skatia, el AEM, el servicio de Deportes de la Paeria y el consell esportiu del Segrià. Sus representantes compartieron sus experiencias, explicaron las necesidades de personal de sus organizaciones y dieron a conocer las posibilidades de colaboración, tanto mediante prácticas formativas como a través de futuras incorporaciones laborales.

Durante el encuentro, los jóvenes pudieron mantener conversaciones directas con los responsables de las entidades, presentar sus intereses profesionales y conocer qué perfiles y competencias se demandan.