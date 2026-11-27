Los equipos del Sedis durante la presentación para esta temporada. - SEDIS BÀSQUET

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Tres entidades leridanas figuran entre las beneficiarias de la convocatoria 2026 del programa europeo Erasmus+ Sport, que financiará iniciativas para fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades a través del deporte. La Associació Esportiva Sedis Bàsquet liderará el proyecto ‘Basketball for All’, mientras que el Club Cadí Canoe Kayak y 2022FuturLleiEU participarán como socios en otras dos propuestas. Cada una recibirá una subvención de 60.000 euros.

El Sedis Bàsquet encabezará una iniciativa destinada a promover la inclusión y la participación activa mediante el deporte adaptado. El Cadí Canoe Kayak colaborará en ‘Inriversport’, un proyecto de cooperación entre clubes europeos de piragüismo de aguas bravas para favorecer la inclusión y la participación juvenil en el deporte de base, además de mejorar la formación de los entrenadores.

Por su parte, 2022FuturLleiEU participará en ‘IGREEN’, una propuesta que pretende impulsar el deporte inclusivo y sostenible en centros comunitarios dirigidos a jóvenes en riesgo de exclusión de la práctica deportiva.

En el conjunto de Catalunya, una veintena de proyectos aparecen en la lista provisional de la Comisión Europea. Las ayudas oscilan entre los 60.000 y los 450.000 euros.

Desde el inicio del programa, en 2014, la Comisión Europea ha financiado 225 proyectos deportivos liderados o participados por entidades catalanas. El conseller de Deportes, Berni Álvarez, destaca que “compartir conocimiento y buenas prácticas con otros territorios europeos nos ayuda a hacer avanzar el deporte catalán”. El programa Erasmus+ 2021-2027 destina 470 millones de euros al ámbito deportivo. Por otra parte, Catalunya lideró la participación autonómica en la última Semana Europea del Deporte, con 703 actividades y 38.319 participantes.