Publicado por JORDI ARGILÉS Creado: Actualizado:

El Atlétic Lleida ha encajado una derrota inesperada en el Camp d'Esports delante del Vilassar de Mar, un equipo situado en la zona de descenso. Los leridanos, cuartos clasificados y en zona de play-off, han dominado el partido durante buena parte de los noventa minutos, pero la falta de acierto de cara a portería los ha acabado condenando. El conjunto visitante ha aprovechado sus oportunidades para llevarse los tres puntos en un partido en que el Atlètic ha tenido el control del juego, pero no ha encontrado la manera de transformar las ocasiones en goles.

Los locales han empezado dominando y han buscado adelantarse en el marcador desde los primeros minutos. En el minuto 10, Jaume Pascual ha protagonizado la primera ocasión clara con un chute raso y cruzado que Pol Cordero ha detenido sin problemas. Más adelante, en el minuto 32, Youssef ha tenido una gran oportunidad con un remate de cabeza a bocajarro, pero el portero visitante ha evitado el gol con una gran intervención con el cuerpo. En el minuto 39, Albert Estellés ha visto la tarjeta amarilla después de una falta dura sobre Youssef. En la jugada posterior, el Atlètic ha vuelto a buscar el gol con un remate de cabeza después de una falta colgada en el área, pero la pelota se ha marchado por encima del travesaño.

Cuando parecía que el partido llegaría al descanso con empate, el Vilassar de Mar ha golpeado en la suya primera gran oportunidad. En el minuto 43, Óscar González ha sorprendido a Albert Alfonso con un auténtico golazo. El jugador visitante ha conectado un chute espectacular que ha entrado por la escuadra, sin que el portero leridano pudiera hacer nada. De esta manera, el conjunto del Maresme se ha adelantado en el marcador en su primer remate entre los tres palos (0-1).

A la reanudación, el guion del partido se ha mantenido con un Atlètic Lleida dominador, pero nuevamente poco efectivo en ataque. En el minuto 47, Youssef ha dispuesto de una nueva ocasión con un remate de cabeza que ha obligado a Pol Cordero a hacer un gran estirón para evitar el empate. En el minuto 59, Airan ha entrado en el terreno de juego en sustitución de Moha, y sólo un minuto después Youssef ha vuelto a tener una oportunidad con la cabeza|cabo, pero no ha podido conectar bien la pelota, que se ha marchado rozando el palo.

El Vilassar de Mar ha seguido defendiendo el resultado y ha introducido varios cambios para mantener la ventaja. En el minuto 68, Pol Martin ha sustituido a Dani Racafull, mientras que al 72 Joan Bauzà ha visto la tarjeta amarilla después de una dura entrada en la banda. En el minuto 76, el Atlètic ha movido el banquillo con la entrada de Christian Dieste por Hug Ruiz. El conjunto visitante también ha hecho un triple cambio con las incorporaciones de Malamine, Marc Garcia y Adrià Mora, en sustitución de Jurado, Sarr y Omat.

En el tramo final, los leridanos han intensificado la presión en busca del empate. En el minuto 85, Youssef ha dispuesto de una ocasión muy clara con un chute que Pol Cordero ha conseguido salvar sobre la misma línea de gol, con la ayuda de la defensa visitando. En el minuto 87, Gerard y Guille Alonso han entrado en el campo por Marcel y Dani Santigosa en un último intento del Atlètic para cambiar el resultado.

Sin embargo, cuando los locales todavía buscaban el gol del empate, el Vilassar de Mar ha sentenciado al partido al tiempo añadido. En el minuto 90+2, Malamine ha aprovechado un rechazo dentro del área local para culminar una contra y establecer el definitivo 0-2.

De esta manera, el Atlétic Lleida ha dejado escapar tres puntos en el Camp d'Esports en un partido que ha dominado en juego y ocasiones, pero en qué la falta de efectividad ha estado determinando. El Vilassar de Mar, en cambio, ha demostrado una gran eficacia y ha castigado los errores de los leridanos para conseguir una victoria importante en su lucha para salir de la zona de descenso.