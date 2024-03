El Link Up Fest, cónclave emprendedor en Lleida

Jordi Bernat en un momento de la presentación de Link Up Fest. - JORDI ECHECVARRIA

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Lleida necesita dotarse de un ecosistema de emprendedores de la zona para que el talento no se pierda y traslade a otras zonas geográficas. Por ello, nace la primera edición del Link Up Fest, “el mayor evento de encuentro del talento emprendedor de la zona de Lleida, Huesca y Este del Ebro, que se celebrará los días 10 y 11 de abril en la Llotja”. Así lo explicó ayer Jordi Bernat, impulsor del proyecto Link Up en las instalaciones de LoCowork en la capital del Segrià.

Bernat explicó que las jornadas del Link Up Fest, bajo el patrocinio de CaixaBank y otras empresas e instituciones, contarán con mesas de trabajo y de debate para crear vínculos entre los emprendedores junto con startups e inversores de proyectos. “En definitiva, un caldo de cultivo para crear proyectos de empresa a través de la colaboración”, dijo.