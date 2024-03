Pérdidas de botón floral de entre un 80 y el 90% en perales de Ponent

Publicado por ACN Térmens Verificado por Creado: Actualizado:

Los productores de variedades de pera de Ponent se están encontrando con un fenómeno que nunca los había pasado y que provocará una importante pérdida de producción. Un 70% de fincas presentan pérdidas de botón floral de entre un 80 y el 90% y eso quiere decir que en verano habrá menos peras en los árboles. El responsable de la fruta dulce de Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, explica que están convencidos de que las olas de calor de 2023 son las responsables de este fenómeno que se ha dado tanto en fincas donde se pudo regar con normalidad como en otros que sufrieron algún tipo de restricción por la sequía. Gardeñes añade que el seguro agrario no les cubrirá estas pérdidas y temen que a causa del cambio climático la situación se repita cada campaña.

Si bien la mayoría de afectación se encuentra en conference, otras variedades como la llimonera, el ercolini y las blanquilles también sufren esta problemática aunque va en función de la finca y de sí los árboles son más jóvenes o no. El botón floral se define entre finales de julio y mediados de agosto y es el que el año siguiente se acaba convirtiendo en la pera. Ya después del verano pasado, los campesinos vieron que a causa de las altas temperaturas, este brote no se pudo definir bien y ahora se encuentran que la próxima campaña no tendrán peras a la mitad de los árboles.

El responsable de la fruta dulce de UP lamenta que a pesar de esta merma de la producción, tendrán que hacer la misma inversión en tratamientos y mantenimiento de los árboles para poder salvar los pocos kilos que habrá durante la campaña. Avisa de que no hay tratamiento posible para reconducir esta problemática y ahora temen que si con el cambio climático cada verano hay más olas de calor, este fenómeno se produzca cada año. En este sentido, confía en que antes de llegar al extremo de hacer una reconversión varietal por plantar cultivos más resistentes al calor, el IRTA estudie el caso y pueda asesorar a los afectados para ver si hay algún mecanismo para "encaminar la producción" y evitar pérdidas.