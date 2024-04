Josep Ginesta, secretario general de PIMEC: «Tenemos que situar el trabajo como la mejor política social»

Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Las bajas por incapacidad temporal (IT) en Catalunya se han doblado en la última década, lo que comporta unos costes anuales directos e indirectos de más de 25.100 millones para las empresas, según constata un informe elaborado por Pimec. ¿Cómo es la situación en Lleida?

En Lleida esta problemática también se ha incrementado, sobre todo a raíz de la pandemia, pero la demarcación se encuentra a la cola de Catalunya respecto a este tipo de bajas debido a la dinámica de su tejido empresarial, puesto que no concentra tanta industria, que es el sector donde más se producen este tipo de casos.

¿Cuáles son los factores que han influido en este crecimiento?

Es una situación paradójica, porque este tipo de incapacidades suelen incrementarse en cuanto la economía va al alza y disminuyen en cuanto la economía no va tan boyante. Es decir, a mayores oportunidades laborales y situación de bienestar, más disposición de las personas a coger una baja. Esta situación también pasa en otros países desarrollados, pero con la diferencia de que el absentismo es menor y la productividad más alta, por lo que no crea el mismo desequilibrio que aquí. Aunque estas diferencias se dan también dentro de España. Catalunya, por ejemplo, triplica la tasa de IT de Extremadura.

¿Por qué esta problemática en Catalunya?

Uno de los factores que más influye es la saturación del sistema sanitario, con una alta presión asistencial.

¿Qué soluciones propone Pimec al respecto?

Descargar de burocracia al sistema público con un mejor aprovechamiento de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Pedimos que puedan dar las altas y bajas por contingencias comunes o que pueda llevar a cabo las pruebas diagnósticas que pueda necesitar un trabajador y que por la Seguridad Social tardarían más tiempo en llevarse a cabo. También se podría mejorar los sistemas de control de la incapacidad temporal y campañas de sensibilización de las empresas.

Este incremento del absentismo en Catalunya llega en paralelo al aumen­to de las vacantes sin cubrir. ¿Es esto una doble presión para las empresas?

Sin lugar a duda. Muchas empresas tienen dificultades para cubrir las bajas de sus trabajadores, muchas veces porque estas son de muy corta duración –el grueso no supera los 15 días– y no les sale a cuenta, y otras porque se les hace imposible encontrar a alguien que pueda cubrir esta vacante, algo que ya supone una problemática común en muchas profesiones.

¿Cuál es la razón de que haya tantos puestos sin cubrir?

Hay un desajuste entre oferta y demanda, entre cómo orientamos a nuestro jóvenes y lo que demanda el tejido empresarial.

¿Igual es que no hay una buena comunicación entre las partes?

Hay un problema de orientación de las políticas de empleo, sí, pero también un desajuste porque la distancia entre trabajar y no trabajar es cada vez más pequeña. Las prestaciones sociales se han ido incrementando hasta llegar casi a igualar los salario y esto genera una situación desfavorable para el empleo. En Lleida afecta especialmente, debido a que los convenios son más bajos y por el tipo de tejido productivo, con más peso el sector primario, más precarizado.

¿Entonces, hay que invertir más en políticas activas?

Tenemos que situar el trabajo como la mejor política social, y enfocar las ayudas en prestaciones en ese sentido. Solo se dedica un 17 por ciento a políticas activas, habría que incrementar los fondos.

¿Ha pasado factura la sequía?

Sí, pero por no haber invertido en una infraestructura hídrica adecuada y en una cultura de gestión del agua en los hogares. Se centra mucho el foco en la actividad económica, pero las empresas son las que más han invertido y aplicado medidas de ahorro del agua, porque es un coste y hay que minimizarlo.