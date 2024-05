Más industria para más comercio

Vista de part els terrenys on és projectat el polígon de Torreblanca, que de moment són finques agrícoles.Amado Forrolla

Una de las tareas que deberá afrontar el nuevo Govern será completar los trámites para que el proyecto del gran polígono industrial de Torreblanca, en Lleida ciudad, sea una realidad. “Torreblanca es vital para la industrialización de Lleida”, afirma el presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó. Señala que debe servir tanto para la ampliación de empresas locales como para captar otras nuevas, y añade que otra infraestructura vital es la estación ferroviaria intermodal prevista en el futuro polígono porque “ayudaría mucho a las empresas para la exportación de materias primas, como por ejemplo piensos”. “Las dos cosas son vitales”, insiste, y destaca que la implantación de grandes empresas en Torreblanca comportaría que habría firmas auxiliares en otros polígonos del llano de Lleida.

Los sindicatos coinciden con su visión. El secretario general de UGT en Lleida, José Luis Aguilà, subraya “la importancia de tener suelo industrial, porque su falta retrae inversiones”. Apuesta por una oferta “potente” que “esté fundamentada sobre el modelo industrial que queramos, que “puede ser plurimarca o monomarca”, según si se da preferencia a empresas de un solo sector o de varios. Opina que la actividad industrial es clave para la creación de riqueza y que, al margen de disponer de terrenos, “necesitamos garantías jurídicas y económicas” para que Lleida pueda competir con otras ubicaciones.

Su homóloga de CCOO, Cristina Rodríguez, señala que Torreblanca debe ser el motor para impulsar “la transformación económica del territorio”. Destaca que instituciones, patronales y sindicatos de Lleida actúan de forma coordinada para abordar las necesidades del territorio en materia industrial, a través del denominado G-10. En este sentido, avisa de que, además de tener suelo, hay que planificar la actividad formativa para dar respuesta tanto a las futuras necesidades de mano de obra como a las actuales, y añade que también hay que prever una oferta suficiente en materiade servicios y vivienda. Rodríguez confía en que el polígono de Torreblanca será “una oportunidad para generar empleo de calidad con salarios dignos” que permita acabar con la bolsa crónica de 17.000 parados que hay en la provincia. Precisamente, Saltó indica que esta creación de empleo de calidad supondría un impulso para los servicios y el comercio. Sobre este último, considera que el proyecto para que la ciudad tenga un centro comercial quizás llega tarde, ya que en los últimos años ha habido muchas personas que se han acostumbrado a ir a comprar a otras ciudades como Zaragoza, Reus o Tarragona. Evita pronunciarse sobre si hay que priorizar el plan de la estación o Torre Salses, aunque apunta que el primero tendría la ventaja de estar en el centro y junto a las estaciones de tren o autobuses. Este es el preferido por los comerciantes locales y propietarios de edificios del Eix, que creen que el de Torre Salses comportaría la desertización comercial del centro urbano. En cambio, las asociaciones de vecinos de la margen izquierda han apoyado públicamente el proyecto de Torre Salses porque, entre otros motivos, daría más servicios a esta parte de la ciudad y conectaría

La Bordeta y Magraners. La mayoría de los trámites dependen de la Paeria, pero es la Generalitat la que concede la licencia comercial. Precisamente, hace más de dos años el Govern archivó la solicitud de licencia que presentó la Promenade, la promotora de Torre Salses, argumentando que no era propietaria del 100% de los terrenos afectados por el proyecto porque había una finca de titularidad municipal. Promenade consideró que la denegación no estaba fundamentada y recurrió a los tribunales, que aún no se han pronunciado.