Fribín propone recalificar cuatro ha para ampliar sus instalaciones

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El matadero Fribín, de Binéfar, promueve la reclasificación urbanística de 42.714 metros cuadrados de suelo urbano de esa localidad literana para “realizar una expansión de su actividad industrial junto a la fábrica actual, a fin de aprovechar los medios de los que ya dispone en la misma, y racionalizar de esa forma los procesos productivos”.

La documentación sobre la evaluación ambiental de esta modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) binefarense se encuentra expuesta al público en la sede electrónica del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), con el periodo de alegaciones abierto hasta el próximo 1 de julio.“La pujanza de la actividad industrial que desarrolla” el matadero de ganado “y las necesidades de expansión de esta industria en suelos de su propiedad”, indica la memoria de la propuesta, “condicionan la evolución urbanística de los terrenos situados en torno a este polo de actividad de importancia no discutida tanto para la localidad de Binéfar como para la comarca de la Llitera y limítrofes”.La empresa propone “cambiar de clasificación 42.714,52 m² de suelos, de los cuales hay una superficie de suelo urbanizable no delimitado (32.131,48) y otra de suelo no urbanizable (10.583,04) que se pretenden clasificar como suelo urbano no consolidado, dando así continuidad a la trama urbana de Binéfar”.El matadero, que cerró el ejercicio de 2022 con una facturación de 343 millones de euros y que emplea a más de 700 personas, es una de las principales empresas de la zona agroalimentaria de la Franja y Lleida, en la que se concentra prácticamente un tercio de la cabaña de ganado porcino de todo el Estado y un porcentaje similar de la de bovino, las dos especies que sacrifica Fribín.

Abierto el periodo de alegaciones para los parques fotovoltaicos

El Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) abrió ayer un plazo de un mes para que los afectados por la construcción de los parques fotovoltaicos Binéfar I y Binéfar II, en esa localidad de la Llitera y en Binaced (Cinca Medio), pueden pronunciarse en el expediente que llevará a decidir qué grado de evaluación previa debe aplicarse a esas instalaciones. La documentación está disponible en la sede electrónica de esa entidad. Esos dos parques forman parte de un complejo junto con un tercero, que en este caso afecta también a terrenos de Monzón, a los que se suma una línea de evacuación de baja tensión. Los parques son promovidos por Enerlad, una empresa con sede en Zaragoza que hace tres años pasó del autoconsumo a la promoción de parques solares.