Premi a un estudi de la UdL per identificar porcs més resilients

Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) han identificat algunes variants genètiques que podrien tenir un efecte protector davant el complex respiratori porcí (PRDC).

Són resultats del projecte d’investigació Resilmarker, liderat pels professors de la UdL Lorenzo Fraile i Romi Pena, que ha estat reconegut amb el premi al millor pòster del 27è Congrés Internacional de la Sociedad Veterinaria Porcina i el 15è Simposi Europeu de Gestió Sanitària Porcina, celebrats a la ciutat alemanya de Leipzig.

La PRDC és una síndrome multifactorial respiratòria relacionada amb la infecció per diferents patògens que redueix el rendiment del porc i augmenta tant els costos de la medicació com la mortalitat. La investigació, realitzada per personal de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària, ha aconseguit identificar marcadors genètics que podrien utilitzar-se en la selecció de porcs amb una millor predisposició per fer front al complex respiratori.