El 84% de empresas prevé facturar más y el 66%, ampliar plantilla

El barómetro de los cientos de empresarios presentes en la 35 Trobada al Pirineu ha dejado un diagnóstico optimista en cuanto a las previsiones de facturación, beneficios y creación de empleo. Además, demuestra que se trata de un colectivo que cree en la Unión Europea.

De hecho, el 84,26% de los participantes que respondieron a pregunta de la organización prevén incrementar su facturación, mientras que solo un 9,26 descartan esta opción. Algo más de un seis por ciento, no tiene claro cómo acabará su ejercicio en el capítulo de ventas. A la hora de estimar sus beneficios, más de un 80% estima que, como mínimo, mantendrá los resultados del año pasado. En concreto, el 43,7% da por hecho una mejora de sus beneficios y el 40% prevé que se situarán en la misma línea del pasado ejercicio. Solo algo más de un 13% presupuesta menores resultados y casi un 3% aún no tiene claro cómo pueden acabar sus cuentas.En el capítulo de empleo, todo hace indicar que el mercado laboral de Lleida continuará al alza en los próximos meses. De hecho, dos de cada tres empresarios y directivos contestaron ayer que sus previsiones incluyen la creación de nuevos puestos de trabajo en el próximo semestre. El 23,53%, por su lado, descarta un incremento de plantilla y casi un diez por ciento, en concreto el 9,8%, no lo tiene decidido aún.Cuando aún no ha transcurrido una semana de las últimas elecciones europeas, el grueso de los participantes en el barómetro dejaron claro que quieren más Europa. Un 62,16% contestó afirmativamente a la pregunta de si creen que la Unión Europea debería tener mayor poder de decisión del que tiene en la actualidad. Otro 16,89% considera, por su parte, que no sería necesario dar mayor poder a las autoridades comunitarias en materia económica y que la situación actual ya es adecuada. Por el contrario, el 20,95% defiende que la Unión Europea debería devolver competencias a los Estados miembros para que estos pudieran tomar decisiones económicas que en estos momentos llegan fijadas desde ls instituciones comunitarias.El barómetro es uno de los clásicos de la Trobada y que da una idea más allá de los estudios macroeconómicos de la situación y perspectivas reales de las empresas de la demarcación.