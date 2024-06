Hereu urge un turismo sostenible y diversificado y la reindustrialización

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aprovechó ayer su participación en la 35 Trobada al Pirineu para defender una “apuesta radical” por la sostenibilidad y diversificación del modelo turístico, al tiempo que por la reindustrialización de la economía, dos aspectos en los que Lleida, considera, tiene mucho que aportar.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, defendió ayer en la Trobada al Pirineu la reindustrialización del territorio y la desestacionalización del turismo. Dos aspectos en los que Lleida tiene mucho que decir, líder en el caso de la industria agroalimentaria. Recordó que cinco empresas de Lleida han recibido fondos del primer Perte agroalimentario, y que a partir de la próxima semana se pueden presentar proyectos del segundo. En este caso, se ha reducido la inversión requerida de 10 a 3 millones de euros, con lo que Hereu destacó que se trata de un programa que se abre de forma especial a pequeñas y medianas empresas.

El impulso a la reindustrialización y la relocalización de producciones lo calificó como globalización regionalizada, en el que España ha de tener un papel importante. Todo ello, dijo, pasando por factores como salarios dignos y refuerzo de la capacidad de la exportación. “España ha dejado de ser un rincón de Europa y ha pasado a ser una gran puerta a Europa”, defendió, una razón de la atracción de inversiones y proyectos empresariales.

En el caso del turismo, es un proceso imparable y recordó que solo el año pasado 1.300 millones de personas viajaron y el 55% de ellos lo hicieron a Europa, un proceso que prevé que aumente con el creciente interés de viajeros de China, India y, de momento, en menor medida de África. La gran oportunidad, defendió, es saber gestionar el fenómeno. Solo en el primer trimestre del año, el número de turistas ha crecido en España un 14% y su gasto un 22%.

En este contexto, defendió la apuesta por la sostenibilidad social, incluida la mejora de salarios en el sector, y medioambiental, con un modelo de diversificación de destinos. Es en este punto en el que, el también titular de Turismo, destacó la gran oportunidad para el Pirineo, con una diversificación también del producto turístico y la digitalización de experiencias.

En cuanto a la polémica en torno a la vivienda de uso turístico y su repercusión sobre el mercado inmobiliario, considera que es una “figura adecuada para ciertas realidades”. Con todo, recordó las competencias locales y autonómicas y la posibilidad que tienen para imponer limitaciones. El ministro aseguró que el Corredor Mediterráneo “está viviendo un momento histórico inversor. Comienza a ser una realidad y en cuatro o cinco años será una realidad plena” con la conexión hacia territorios como Murcia. “Nos jugamos mucho en competitividad”, defendió.

Por otro lado, admitió que la dimisión del consejero delegado de Seat/Cupra, Wayne Griffiths, de la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) por la falta de apoyo del Gobierno a la movilidad eléctrica, es “un toque de atención que tenemos que tener presente”. Todo ello en lo que parece además el inicio de una guerra comercial con China.

Alerta por el riesgo de la sobrerregulación en la UE

El profesor de Economía de la Universidad de Colombia en Nueva York Xavier Sala i Martí alertó ayer del riesgo de la sobrerregulación en el marco de la Unión Europea. Dijo que esto lo saben bien los agricultores, que precisamente centraban buena parte de sus demandas en las últimas movilizaciones en la reducción de una burocracia que les ahoga y no les deja tiempo ni medios para producir. Sala i Martí hizo esta apreciación después de alertar que los grandes líderes intelectuales que están avanzando en la Inteligencia Artificial (IA) son europeos que han sido formados en el continente pero que, sin embargo, desarrollan sus investigaciones en Estados Unidos y, en menor medida en Canadá. “Algo estamos haciendo mal los europeos si los grandes talentos se marchan”, destacó. “Estados Unidos innova, China produce y nosotros regulamos”, dijo lacónico. “Entre sus argumentos, alertó que crear un buen marco de la IA es imprescindible, pero los ciudadanos no vivirán de los réditos que dé la regulación de los europeos”, advirtió. Sus afirmaciones se enmarcaron en una conferencia centrada en la IA en la que quiso poner de manifiesto las deficiencias que presenta, entre ellas, el hecho de que no sabe resolver problemas que no lo ha visto con anterioridad.