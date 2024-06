«Hay que dar a conocer el valor turístico de las comarcas de Lleida»

Publicado por Noèlia Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu, apuesta por la oportunidad actual que afrontan Lleida y los Pirineos en términos de turismo, después de que el interés por visitar Europa se haya disparado en los últimos años. Lo dijo el pasado viernes desde La Seu d’Urgell, en el marco de la 35 Trobada Empresarial al Pirineu, desde donde abogó por la diversificación, descentralización y desestacionalización del turismo de Catalunya y España.¿Cuáles son las pautas que debe seguir el turismo de Lleida para situarse en el mapa? Necesitamos desconcentrar el turismo de los grandes imanes que son las grandes capitales como Madrid y Barcelona, y que la gente pueda descubrir el valor de la provincia de Lleida. Hay que apostar por un turismo que no deprede el territorio, sino que lo cuide.¿Qué opina de la turismofobia, cada vez más presente en muchos sectores de nuestra sociedad?La turismofobia es un sentimiento que solo puede generarse cuando no está controlado y que se tiene que trabajar para repartir mejor los beneficios a nivel territorial. El año pasado se registraron 1.300 millones de viajeros, y el 55% vinieron a Europa. Al estado español llegaron 85 millones de visitantes, el 14% más que el año anterior, y gastaron de media un 22% más.¿Cómo definiría la realidad industrial actual y su modelo? La reindustrialización es una prioridad europea. Y es que crisis como la de 2008 o la pandemia, la cual todavía ha dejado rastro en diversos sectores, sobre todo, en el comercial, han provocado que los países ganaran resiliencia económica, demostrando así la importancia de la capacidad de producción propia. Si cuarenta años atrás la competitividad hizo que se deslocalizara esta capacidad productiva, hoy en día se busca todo lo contrario. Hay que mantener activas las políticas industriales, es necesario atraer inversores y los fondos europeos Next Generation son unos grandes aliados. Estamos en medio del proceso, pero son unas ayudas que están creando impactos muy positivos, porque cada vez se nota más el crecimiento empresarial.¿Y el PERTE está ayudando al desarrollo de las industrias del sector primario? El PERTE Agroalimentario ha ayudado a emerger muchas industrias, sobre todo en Lleida desde el punto de vista logístico. El sector agroalimentario leridano es la potencia principal dentro de Catalunya.¿Cree que estamos ante la amenaza de una nueva guerra comercial ?El modelo social europeo es un modelo de éxito y tenemos que evitar las guerras comerciales y mantener la cooperación económica con los diferentes bloques, con el objetivo de fortalecer la industria en Europa, España y Catalunya. Después de muchos años de comercio industrial, ahora la industria china está invirtiendo en Europa, continente que es una magnífica plataforma. Una de ellas es la empresa automovilística Chery en Barcelona, que ha prometido invertir 400 millones de euros y crear 1.250 nuevos puestos de trabajo. Sin duda, es un símbolo de una nueva etapa de inversión china.