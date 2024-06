Dos firmas leridanas, galardonadas en los premios Pimes de Pimec

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Dos empresas leridanas, Suela-Ràpid y RocRoi, fueron galardonadas ayer en la 37 edición de los Premis Pimes de la patronal, que se entregaron en el Palau Sant Jordi, y que son un reconocimiento a las mejores iniciativas empresariales desarrolladas en Catalunya en diferentes ámbitos.

La empresa Suela-Ràpid, nacida en Mollerussa y dedicada a la reparación de calzados desde 1984, recibió el reconocimiento al Comercio. Y es que Pimec reconoce que con el paso de los años y la entrada de nuevas generaciones la empresa se ha ido adaptando a las nuevas demandas de los clientes que necesitan reparaciones más diversas introduciendo la tecnología más puntera. En la actualidad no solo reparan calzado, sino vestuario y artículos laborales, maletas, etc. El premio lo recogieron la empresaria Núria Rosell y el empresario Jaume Carulla. Por su parte, la empresa de deportes de aventura RocRoi, nacida en el año 1996 en Llavorsí, se alzó con el galardón a la MIPYME más competitiva en la categoría de mediana empresa. La patronal ha querido premiar el crecimiento exponencial que ha tenido la empresa, que les ha permitido diversificar y ampliar su oferta de actividades y ser el principal operador de actividades de aventura. Los hermanos empresarios Carlos y Lluís Rabaneda recogieron el galardón.En el acto, que sirvió también para celebrar el 50 aniversario de la patronal, intervino el president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, que defendió que Catalunya “necesita una financiación basada en el concierto” económico. También el ministro de Industria, Jordi Hereu, que reivindicó la fuerza de las pymes para “convertir Catalunya en el gran motor de España”. Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pidió “poner las cosas fáciles” a iniciativas económicas desde la administración. Mientras, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, reclamó un modelo de financiación tractor y “no extractor” para Catalunya y que sea, en sus palabras, justo. En el acto también estuvieron presentes el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el presidente del Parlament, Josep Rull; los consellers Roger Torrent, Natàlia Mas, Ester Capella, Carles Campuzano y Natàlia Garriga; el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y los expresidentes Jordi Pujol y José Montilla, entre otros. Quien finalmente no asistió fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que canceló su participación.