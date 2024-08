Primeros focos de lengua azul en Lleida ponen en jaque 3.000 granjas

Publicado por SegreCynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat ha detectado los cuatro primeros focos de lengua azul en la demarcación de Lleida, todos ellos en la comarca del Alt Urgell, una situación que pone en guardia a las 3.031 explotaciones de vacuno y ovino de la provincia. Catalunya declaró el 10 de junio el primer foco desde el año 2009 en Vilademuls (Pla de l’Estany). Desde entonces se han ido extendiendo como una mancha de aceite. En estos momentos en Lleida ya hay tres focos confirmados por el Laboratorio de Sanidad Animal de Catalunya y un cuarto por el Laboratorio Nacional de Referencia. En concreto, el ministerio de Agricultura sitúa focos en Montferrer i Castellbò, Estamariu y Les Valls de Valira Se suman a los confirmados en la vecina Cerdanya y en otros territorios del norte de Catalunya. En concreto son el Ripollès, la Garrotxa, el Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, Osona, el Moianès y el Berguedà.

Joan Guitart, representante agrario de Unió de Pagesos en el Alt Urgell y la Cerdanya, explicó ayer a SEGRE que “entre un 30 y un 50%” de las granjas de vacuno y de ovino de estas dos comarcas han contabilizado casos de lengua azul “en el último mes”. El granjero es precisamente uno de los afectados en el Alt Urgell. Explicó que hace dos semanas se detectó un caso un positivo en una ternera joven de su explotación que presentaba síntomas de la enfermedad. Tenía la res pastando en bosques del municipio de Montferrer i Castellbò, precisamente una de las poblaciones donde el ministerio tiene contabilizado un forco. A pesar de aislar y tratar el animal, acabó muriendo al no poder superar los estragos causados por el virus.Guitart lamenta que “las vacunas no llegan y los veterinarios están desbordados” para poder luchar contra esta enfermedad, que es de declaración obligatoria. Él todavía no ha podido vacunar a sus animales, indicó. “Más o menos estoy tranquilo y parece que lo estoy salvando pero nadie me garantiza nada”, añadió.El representante de UP lamentó que “este año nos tocará vacunar y revacunar porque también nos afecta mucho la fiebre hemorrágica”. En el caso de esta última enfermedad, el ministerio tiene confirmados casos en El Pont de Suert, Balaguer, La Seu d’Urgell, Vielha, Sort y Tremp, además e otro en Puigcerdà. La enfermedad hemorrágica epizoótica también se ha confirmado en reses de explotaciones de Vic y Ripoll. La lengua azul es una enfermedad infecciosa y no contagiosa transmitida por algunas especies de mosquito del género Culicoides, y que puede afectar a rumiantes domésticos y salvajes. No afecta a las personas y por tanto el consumo de la carne y la leche es totalmente seguro. Es una enfermedad de declaración obligatoria en la Unión Europea y en la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Puede haber desde animales asintomáticos hasta otros que acaben cursando enfermedad e incluso la muerte. En algunas reses provoca abortos, malformaciones en crías u otros signos, como puede ser fiebre. La enfermedad hemorrágica epizoótica también es una vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides) que puede afectar a vacuno y ovino.

Campaña de vacunación en marcha desde julio

El departamento de Acción Climática inició la campaña de vacunación masiva a ganado ovino y vacuno para frenar la expansión de la enfermedad de la lengua azul a comienzos del mes de julio. La conselleria hizo una compra “de urgencia” de hasta 3 millones de vacunas con un calendario de entrega progresiva. La vacunación arrancó en las comarcas del Pla de l’Estany y la Garrotxa, para continuar días después en el Lluçanès, Osona y el Ripollès. Fuentes del departamento explicaron que también empezarían a distribuir dosis en el Pirineo de Lleida. Tenía en cuenta el riesgo de que a enfermedad, transmitido por un mosquito como vector pudiera ir ampliando su zona de incidencia precisamente hacia el Pirineo, como ha ocurrido con los casos que se han confirmado oficialmente en la comarca del Alt Urgell.La Generalitat se hace cargo del coste de compra de la vacuna y también de su aplicación. El plan de vacunación de la conselleria prevé que se han de vacunar todos los animales bovinos de más de tres meses, a igual que los ovinos destinados a la reproducción. La prioridad pasaba por inmunizar el mayor número de animales en el menor tiempo posible. En el caso de animales positivos o sospechosos pendientes de confirmación, la vacuna ayuda a reducir los signos clínicos y prevenir la viremia (presencia del virus en sangre).