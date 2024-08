Lleida registra una segunda cosecha 'nunca vista' de maíz

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

A diferencia de la del año pasado, la campaña de regadío de este 2024 en las comarcas de Ponent ha podido contar con suficientes reservas de agua para garantizar el riego a todos los cultivos. Eso sin embargo, no se pudo confirmar hasta bien entrada la primavera, con la llegada de las lluvias y el deshielo que llenó embalses que abarcan canales como el de Catalunya i Aragó, Urgell o Segarra-Garrigues. Es por este motivo que cultivos como el maíz, que en el 2023 no se pudieron sembrar por falta de agua, esta campaña se van recuperando de forma progresiva y donde más se nota es en las segundas cosechas, es decir, cuando se planta después de segar el cereal de invierno. En concreto, se pasó de producir 356.822 toneladas en 35.067 hectáreas en el 2022, a 123.356 toneladas en 11.967 hectáreas en el 2023. El cierre anticipado del canal d’Urgell cuando no hacía ni un mes que había empezado la campaña ya encendió todas las alarmas y se pidió no plantar este tipo de cultivo que requiere un elevado consumo de agua para poder reservarla para los árboles frutales.

Este año la situación ha cambiado pero el aumento de hectáreas de cultivo de maíz no se ha recuperado con el volumen de lo que vendría a ser un año normal. Según datos del Departamento de Acción Climática del mes de junio, en la demarcación de Lleida se han plantado 13.500 hectáreas de maíz, un número que todavía queda lejos de las más de 35.000 de hace dos años. El hecho de tener agua asegurada por la campaña de riego ha provocado, según el responsable de herbáceos de UP, Santi Caudevilla, que en tres meses se haya pasado de no tener prácticamente “opción de siembra” de maíz a tener una siembra “nunca vista” de segunda cosecha de este cultivo. La segunda cosecha tiene lugar una vez se ha segado el cereal de invierno, ya sea cebada o trigo, y por lo tanto el maíz se planta entre junio y julio para ser recolectado entre en octubre y en noviembre. Les segundas cosechas han aumentado porque los payeses no han sabido prácticamente hasta junio que tendrían el agua asegurada para poder regar toda la campaña.