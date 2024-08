Facua denuncia un pacto de no agresión de los supermercados con el aceite y reclama una investigación

Publicado por europa press Verificado por Creado: Actualizado:

Facua-Consumidores en Acción ha vuelto a denunciar un "pacto de no agresión" entre las cadenas de supermercados por el precio del aceite de oliva tras comprobar que las enseñas han fijado el mismo precio en la última semana.

En concreto, la organización de consumidores ha detectado que tras el anuncio de Mercadona de la semana pasada de bajar los precios en los aceites de oliva, le siguieron Alcampo, Carrefour y Dia un día después, mientras que ya han bajado también Hipercor, Aldi y Lidl.

"Entendemos que hay un pacto de no agresión, hay que investigar si esto es un acuerdo, un pacto colusorio que pudiera vulnerar la Ley de defensa de la competencia, pero aunque no la vulnerara, lo que está claro es que esas cadenas de supermercados, que continuamente repiten que tienen un alto nivel de competencia en nuestro país, están comportando en un régimen de oligopolio, donde incluso deciden, pactan tácitamente en cualquier caso, no agredirse y no competir en productos que son claves para los consumidores", ha denunciado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Sánchez ha recordado que tras la reciente bajada de Mercadona, inicialmente las otras tres cadenas de supemercados la imitaron "sencillamente para no agredirse, para no competir, para no forzar a que ninguna cadena tenga un precio mucho más bajo que la otra", para que en la actualidad las seis cadenas de supermercados ya "cobran exactamente lo mismo por la botella de un litro de aceite de oliva suave o intenso".

De esta forma, Mercadona aplicó el miércoles 21 de agosto una bajada en los diferentes formatos de sus aceites de oliva intenso y suave. En el caso de las botellas de un litro, pasaron de 7,62 a 6,95 euros (0,67 euros menos). Apenas unas horas después, la plataforma de Facua detectó que Dia, Alcampo y Carrefour también bajaron sus precios a 6,95 euros.

El pasado viernes fue Hipercor quien bajó de 8 a 6,95 euros el precio del litro de aceite de oliva intenso y suave de su marca blanca, mientras que Aldi bajó el precio del el aceite de oliva suave e intenso de su marca Olearia del Olivar de 7,55 a 6,95 euros.

La organización de consumidores ha alertado de que los supermercados ya se comportaron de igual manera hace unas semanas con el aceite de oliva virgen de marca blanca, pasando a fijarse un precio de 7,90 euros la botella de litro.

En cuanto a los aceites de oliva virgen extra, los precios no han variado durante las últimas semanas después de la bajada que todas las grandes cadenas de supermercados aplicaron, también de forma paralela, a mediados del pasado mes de julio.

Facua ha recordado que presentó en julio una nueva denuncia ante la Dirección General de Consumo en la que ponía de manifiesto subidas y bajadas de precios paralelas en las marcas blancas de aceite de oliva de ocho grandes cadenas de supermercados y cree que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha realizado un requerimiento de información a las enseñas, con la información aportada, podría "perfectamente" abrir un expediente sancionador.

Mientras que lamenta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin contestar a la denuncia presentada en noviembre de 2023 en la que ya advertía de este mecanismo de fijación de precios en las marcas blancas de aceite de oliva y le pedía la apertura de una investigación al respecto para determinar si las cadenas están vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia. "Queremos que haya una investigación, una resolución y haya una valoración jurídica y técnica por parte de competencia al respecto", ha señalado el portavoz de Facua.

Sánchez también ha criticado la falta de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cree que "ha decidido mirar hacia otro lado y proteger los intereses de la gran industria alimentaria y de las cadenas de supermercados que han venido inflando sus márgenes de beneficio".

Además, ha lamentado que ninguna de las comunidades autónomas, que tienen potestad en este ámbito, ha anunciado ningún tipo de medidas al respecto, con lo cual las 17 autonomías "están eludiendo sus competencias ante subidas de precios que están erosionando gravemente la economía de los consumidores".

De esta forma, Facua reitera que con los datos recabados en sus análisis se puede concluir que existen indicios suficientes para sospechar de la existencia de irregularidades en los mecanismos de fijación de precios de las ocho cadenas de supermercados denunciadas, por los que habrían venido aplicando ilegalmente subidas de márgenes de beneficios en distintos meses de 2023 y 2024.