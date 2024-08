UGT acusa a Elecnor de poner en peligro una treintena de empleos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una veintena de personas convocadas por el sindicato UGT-FICA de las Terres de Lleida se concentraron ayer en el polígono industrial dels Frares de Lleida para denunciar al grupo Elecnor por negarse a contratar a una treintena de trabajadores de la anterior empresa que prestaba el servicio de instalación y mantenimiento de fibra óptica de MasOrange en Lleida.

La firma, explicó el sindicato, ha ganado la nueva licitación de MasOrange y, según el convenio colectivo del Metal de la provincia de Lleida de Lleida, está obligada a subrogar a los trabajadores de la anterior empresa, Solutions 30. El sindicato afirma que Elecnor no les contesta a sus demandas y añade que les dijo que no tenía la obligación de contratarlos. UGT, por el contrario, lo considera una “injusticia” y ha anunciado que presentará denuncias al respecto.“El convenio colectivo del metal de la provincia dice que cada vez que hay una subrogación también se debe subrogar a las personas trabajadoras y eso aquí no se está cumpliendo”, afirmó el secretario general de UGT- FICA de les Terras de Lleida, Xavier Perelló, durante la protesta protagonizada ayer por el sindicato. Perelló añadió que esta situación deja en un estado de incertidumbre a la treintena de trabajadores afectados ya que se pueden quedar “sin salario, paro ni futuro”.Por todo ello, piden al grupo Elecnor, y también a la empresa MasOrange como responsable subsidiaria, que cumpla el convenio y subrogue la treintena de trabajadores, entre los que se encuentran técnicos instaladores y de mantenimiento de fibra óptica y personal de oficina.

El sindicato tiene previsto poder reunirse con Inspección de Trabajo para presentar una denuncia y también ha pedido un encuentro con los servicios jurídicos para articular los próximos movimientos. “No estaremos quietos y defenderemos a estos trabajadores hasta el final porque creemos que es una injusticia total y un incumplimiento del convenio del metal de Lleida lo que pretenden hacer con ellos”, remarcó.