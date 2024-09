Consulta si tu coche tiene que pagar el impuesto sobre emisiones de CO2 de Catalunya

La Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) ha publicado este lunes el padrón definitivo de los vehículos que tienen que tributar el impuesto sobre las emisiones de CO2 correspondiente al ejercicio del 2023 con el cual prevé recaudar casi 51 millones de euros. Esta cantidad devolverá a la ciudadanía a través de inversiones para mejorar el medio ambiente y la movilidad sostenible, potenciar la transición energética y en la lucha contra el cambio climático, según señala el Departamento de Economía y Finanzas en un comunicado. En total, están sujetos al importe 1.442.922 contribuyentes entre personas y jurídicas, y 1.759.105 vehículos. Están exentos de pagar el impuesto los vehículos 100% eléctricos, autocares y ciclomotores, entre otros.

Los contribuyentes pueden consultar los datos, la cuota que tienen que abonar y el periodo de pago en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Catalunya. Hay que acceder con el NIF, la matrícula del vehículo y con identificación digital, utilizando el idCAT Móvil u otro certificado digital para visualizar los vehículos del cual el contribuyente es el titular.

Los vehículos que ya constaban en el padrón el año anterior y domiciliaron el pago recibirán el cargo en la cuenta el próximo 20 de noviembre. Los que tributaron el año pasado pero no tienen el pago domiciliado, pueden abonar el impuesto desde el 1 de septiembre hasta el 20 de noviembre. Finalmente, con respecto a los vehículos de nueva tributación, la fecha límite de pago se indica en la notificación que recibirá el titular. Por otra parte, las personas que domicilien el pago del impuesto a partir de ahora obtendrán un 2% de bonificación de la cuota para los próximos ejercicios. Por otra parte, si en la notificación por auto liquidar el impuesto hay algún dato incorrecto se puede interponer un recurso accediendo a la página de consulta del padrón.

Están obligadas a tributar por el impuesto sobre las emisiones de CO2 las personas físicas y jurídicas que durante el año 2023 han tenido domicilio fiscal en Catalunya y han sido titulares de un vehículo (turismo, furgoneta o motocicleta). En concreto, están sujetos los turismos y motocicletas con unas emisiones oficiales de más de 120 g/CO2 por km (y, en el caso de las furgonetas, de más de 160 g/CO2 por km). También lo tendrán que liquidar las personas jurídicas sin residencia fiscal en Catalunya pero que durante el año pasado tuvieron un establecimiento, sucursal u oficina y han sido titulares de algún vehículo domiciliado en Catalunya.

Los vehículos eléctricos, exentos