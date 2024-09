La DO Costers del Segre reducirá su vendimia un 85%

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos estima que la vendimia de la Denominación de Origen Protegida (DO) Costers del Segre se reducirá en esta campaña un 85%, en comparación con la producción del año pasado, cuando en el conjunto de la provincia de Lleida se recolectaron unas 41 toneladas de uva según los datos de la conselleria de Agricultura, debido a que las vides en los secanos más rigurosos de la DO volverán a tener una producción mínima de uva debido a la falta de precipitaciones. El Grup Tomàs Cusiné, por ejemplo, ya aseguró en declaraciones a SEGRE que estimaba que este año apenas podría vendimiar un 15% de la producción potencial que en condiciones normales presentarían sus 85 hectáreas de viñedos, aunque la uva que sacarán será de buena calidad. También la bodega L’Olivera prevé cosechar en las fincas del Valle del Corb un 50% por debajo de la media habitual. Esta bajada del rendimiento de las viñas se repetirá en todas la DO de Catalunya, donde el sindicato calcula que la reducción media alcanzará el 40%. Además de en el caso de Costers del Segre, las caídas serán especialmente acentuadas en el Pla de Bages (-73%) y en el Priorat (-68%). Además de los efectos de la sequía, UP apunta a que parte de la cosecha se ha perdido por la presencia del hongo mildiu y por los daños en las plantas provocados por el mosquito verde.