Estos son los trámites que permite la nueva aplicación móvil de la Seguridad Social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,Elma Saiz, en la presentación de la aplicación.

La Seguridad Social ha lanzado una nueva aplicación móvil que permite, entre otros trámites, darse de alta como autónomo, obtener la vida laboral, actualizar datos o tener toda la información sobre la cotización de las prácticas formativas. La aplicación, presentada este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, incorpora todos los trámites que ya están disponibles en la web Import@ss y añade nuevas funcionalidades como recibir avisos o descargar documentos y tenerlos guardados en el dispositivo.

La web de Import@ss, han recordado desde la Seguridad Social, acumuló el año pasado 35,6 millones de visitas y en lo que va de 2024 suma 24,4 millones. Saiz ha destacado en la presentación que esta herramienta no busca sustituir la atención personalizada, sino "acercar y sumar" con especial foco en los jóvenes. También han insistido en que la plantilla de la Seguridad Social no se ve afectada si no que se busca que tengan los mejores instrumentos para dar atención a las demandas de los ciudadanos.

Los sindicatos CSIF, CCOO y CIG han iniciado este mes un calendario de movilizaciones en el ámbito de la Seguridad Social, en todo el territorio nacional, ante "el incremento de la carga de trabajo y las difíciles condiciones laborales para prestar un servicio adecuado a los ciudadanos".