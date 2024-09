El Sabadell ve la opa 'descarrilada' y BBVA pide esperar a los accionistas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero del Banco Sabadell, César González-Bueno, consideró ayer que la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el BBVA, sobre la que todavía debe pronunciarse la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se puede dar por “descarrilada” porque las probabilidades de que salga adelante son “muy bajas”. Así se pronunció durante un foro en el que también participó el BBVA, que le respondió recordando que serán los accionistas de la entidad catalana los que tengan la última palabra.

Durante su intervención en el acto, González-Bueno, aseguró que no están viendo transparencia para que los accionistas puedan tomar su decisión sobre esta operación y exigió al BBVA que ponga sobre la mesa “de manera clara” cuáles serán los costes de la entidad en caso de que prospere la opa pero no se produzca fusión, así como de cuáles serían los impactos sobre el capital. En este sentido criticó que el BBVA cifrara en un primer momento que el grueso de los 850 millones de ahorros que esperaba obtener con la fusión fueran por ahorros en tecnología, pero que después desglosara en 300 millones los ahorros que esperaba tener en personal. “Esto es importante que se aclare. Se ha dicho que los ahorros si no hay fusión serán parecidos. Pues eso es complicado”, dijo. El consejo del Sabadell rechazó hace meses el intento del BBVA de pactar una fusión amistosa al entender que el banco puede generar más valor en solitario. Esta posición ha sido respaldada por sus altos ejecutivos, con la ventaja de que la operación ha generado también rechazo dentro del Gobierno central, que debe dar su visto bueno a la opa. En respuesta a los pronósticos de fracaso de la opa, el country manager de BBVA para España, Peio Belausteguigoitia, respondió que la última palabra sobre la adquisición la tendrán los accionistas del banco, que son, en última instancia, los propietarios de la empresa y defendió que el mercado financiero español “ha sido, es y será muy competitivo”. En este sentido, aseguró que “el número de entidades no es concluyente, y que lo que importante es que las entidades financieras seamos fuertes, solventes y eficientes para ofrecer los mejores servicios”.