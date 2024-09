Les ferias agroalimentarias leridanas recibieron a 697.200 visitantes que generaron 67,2 millones de euros en el 2023

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Un estudio elaborado por la Cátedra de Turismo de Interior y Montaña de la Universitat de Lleida (UdL) calcula que las 83 ferias agroalimentarias celebradas en la demarcación de Lleida el año 2023 recibieron a 697.200 visitantes y estos generaron un impacto económico de 67,2 millones de euros. Este importe tiene en cuenta las compras de productos y servicios al certamen así como los gastos efectuados durante la estancia en los municipios. El gasto medio fue de 96,4 euros por persona, 44 de los cuales correspondientes a gastos hechos en los certámenes y el resto en restauración u ocio.

Según el estudio, las tres ferias más visitadas fueron la de Sant Josep en Mollerussa (138.000 visitantes), Sant Miquel en Lleida (130.000) y Sant Ermengol en la Seu d'Urgell (70.000).

El estudio realizado por la UdL, con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputació de Lleida, estima que los 697.200 visitantes generaron un impacto económico de 67,2 millones de euros durante sus gastos en las ferias (30 ,8 millones) y su estancia en los municipios donde se celebraban (20,5 millones en restauración y 15,8 en ocio). Así, el gasto medio de cada persona se situaría en los 96,4 euros, de los que 44,2 euros corresponden al dinero invertido en productos y servicios de los certámenes feriales y los 52,2 restantes en restauración, actividades de ocio o alojamiento.

"Esto supone un impacto económico bastante importante para la demarcación", ha manifestado el autor del estudio y profesor de la UdL, Jaume Macià, quien ha añadido que "las ferias atraen a personas de edad, ingresos y nivel educativo diverso, lo que es esencial para que sigan teniendo éxito". Según el estudio, el 94 por ciento de los visitantes se muestran muy satisfechos con las ferias y casi el 50 por ciento asiste anualmente a las mismas citas, lo que "indica una alta fidelidad y un cumplimiento de las expectativas de estos eventos", dijo. Maciá.

La gran mayoría de los encuestados (82%) no considera necesario mejorar ningún aspecto de las ferias, mientras que el resto hacen referencia a la mejora de aspectos relacionados con la accesibilidad y la movilidad, precios más competitivos o accesibles o productos más diversos y originales, entre otros.

El estudio se ha elaborado a partir de una encuesta realizada a medio millar de visitantes de las ferias, información extraída de la página web 'Guia de fires' del ente provincial y del estudio ''Impacte econòmic de les fires a Catalunya' de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El objetivo del trabajo es analizar el impacto, la distribución territorial y la experiencia de los visitantes en los certámenes agroalimentarios que se realizan en Ponent, el Alt Pirineu y Aran.

El estado de los certámenes feriales

El vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha destacado que el estudio evidencia que en los últimos años "el enfoque de las ferias ha evolucionado, pasando de ser puramente comerciales a convertirse también en dinamizadores del sector turístico porque son un polo de atracción para los visitantes que buscan experiencias únicas y enriquecedoras”.

Por su parte, el vicepresidente del Patronato de Promoción Económica, Jordi Verdú, ha explicado que el territorio leridano ha ganado 14 nuevos certámenes feriales. Preguntado por si hay miedo a morir de éxito, su respuesta ha sido que "no" y que desde la diputación "no vetaremos o diremos que no se hagan tantas, sino que las incluiremos en nuestra guía para hacer difusión".

"Los municipios creen que las ferias son una buena apuesta por promocionar y divulgar lo que tienen en su casa", ha manifestado.

El 70% de los visitantes se concentra en 10 ferias

El estudio también pone sobre la mesa que el 70% del total de visitantes en las ferias agroalimentarias de la demarcación de Lleida durante el 2023 se concentró en diez eventos. Las diez más concurridas fueron la Fira de Sant Josep (Mollerussa) con 138.000 persones, la Fira Agrària de Sant Miquel – Eurofruit (Lleida) con 130.000, la Fira de Sant Ermengol (la Seu d'Urgell) con 70.000, la Fira de l'Oli (Borges Blanques) con 60.000, la Fira de Sant Isidre (Solsona) con 30.000, la Fira del Torró i la Xocolata (Agramunt) 30.000, Firacóc (Tàrrega) con 16.200, Sant Isidre-Fira del pa (Cervera) con 15.000, Fira de l'Oli Verd (Maials) con 14.000 i Fira de la Perdiu (Vilanova de Meià) con 12.000.