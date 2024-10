Dos de cada diez coches nuevos pueden perder la etiqueta Eco si la DGT hace cambios

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

Dos de cada diez vehículos nuevos en España pueden perder la Etiqueta Eco si la Dirección General de Tráfico (DGT) decide hacer cambios en la normativa que regula las etiquetas medioambientales, denuncia AutoScout24, el portal especialista en vehículo de segunda mano de Sumauto a partir de datos de Ganvam. La plataforma señala que un hipotético cambio a futuro podría ser que los vehículos híbridos ligeros 'mild hybrid' (MHEV), que hoy son Etiqueta Eco, pasen a tener la etiqueta C, de tal forma que quedarían en el limbo y perderían atractivo para los usuarios. Se trata de un segmento que actualmente representa dos de cada diez vehículos nuevos en España.

Y es que el portal reconoce que existen voces que reclaman que el sistema esté basado en la contaminación real de los vehículos en lugar del tipo de tecnología que utilizan para moverse, lo que supondría, entre otras cosas, que los híbridos ligeros, que disponen de un pequeño motor eléctrico que se combina con el de combustión, podrían dejar de ser Eco, ya que se impulsan principalmente con el segundo.

El portal de Sumato indica que actualmente se dan paradojas como la que un Audi RS Q8, un SUV deportivo de 600 CV de gran tamaño y peso (casi 2,4 toneladas) que emite a la atmósfera 292 g/km de CO2 tenga etiqueta Eco, mientras que un Kia Picanto 1.0 DPI, de gasolina muy ligero (985 kg) de pequeño tamaño (3,6 m de largo) y que emite 115 g/km de CO2 tenga en cambio distintivo C.

Sin embargo, desde AutoScout24 defienden que estos vehículos representan un paso importante para los conductores hacia la electrificación, de tal modo que ese camino se está haciendo con paradas intermedias y no directamente desde la combustión. "A la vista está que una de cada tres matriculaciones son híbridas (en conjunto), mientras que el eléctrico puro apenas supone el 5%", explica. Esto se debe a que los híbridos ligeros son una opción más sencilla para el usuario, tanto desde el punto de vista tecnológico – primera toma de contacto con la electrificación– como del económico, añade.

Como ejemplo, el portal de vehículos de segunda mano, apunta a la gama del Hyundai Tucson, uno de los SUV más vendidos en España, en cuya oferta comercial se puede adquirir un híbrido ligero de 48V por unos 33.600 euros, cuando el híbrido enchufable (con etiqueta Cero) cuesta unos 49.000 euros.

Por lo que el portal de Sumauto explica que, aún teniendo en cuenta que cualquier medida de cambio en la etiqueta ambiental no tendría carácter retroactivo (o no debiera), "sí amenazaría futuras ventas de estos modelos que son cada vez más habituales en las ciudades españolas y dejaría la categoría en tierra de nadie". Para AutoScout24, más que realizar cambios en el etiquetado medioambiental, "tendrían que ser el mercado y la industria los que reajusten de forma natural a los híbridos ligeros, de modo que se vayan diluyendo a medida que los ciudadanos avancen en la electrificación y se convierta en un pequeño nicho". "Si bien la lógica nos puede hacer pensar que el sistema de etiquetado debe hacerse por lo que contamina un coche y no por la tecnología que lo impulsa, no debemos caer en 'blanco o negro'. Estamos en un momento de cambio cultural en la movilidad y ya sabemos desde hace tiempo que el camino más recto hacia la electrificación es el más lento", explica el portavoz de AutoScout24, Ignacio García Rojí. Añade que se debe dar oportunidades al usuario "para familiarizarse y que vaya dando pequeños pasos y eso implica generar puntos intermedios que hagan posible la transición total hacia el vehículo cero emisiones".