El gobierno español propone "blindar a perpetuidad" las viviendas de protección oficial

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha propuesto este miércoles la aplicación de medidas para "blindar a perpetuidad" las viviendas de protección oficial. "Las comunidades autónomas tienen mucho a decir en este asunto, y espero que haya un acuerdo unánime. Si no, la vía de los hechos nos permitirá actuar. El gobierno de España, a través de la ley de vivienda, dispone de otros instrumentos", ha declarado desde el Congreso de los Diputados. Además, ha afirmado que el "libre mercado no es la solución" para resolver el problema de la vivienda y ha destacado la necesidad de poner fin a la "barra libre" que mantiene a miles de ciudadanos "atrapados" en un mercado sobrecalentado.

En una comparecencia solicitada por ERC, EH Bildu i Podem, la ministra ha subrayado la importancia de aprender de los errores de la crisis de la vivienda de los años 2000 para evitar repetir los mismos patrones fallidos. "Aquella burbuja nos enseñó que más oferta no redujo los precios, y que más suelo libre y más pisos no garantizan una vivienda más asequible", ha remarcado.

Según el gobierno español, la solución al problema de la vivienda pasa por una negociación sin vetos, con la participación de todas las partes implicadas. Así lo ha expresado Rodríguez poco después de que el Sindicato de Inquilinas se negara a asistir a una reunión de Pedro Sánchez con representantes del sector por la presencia de la patronal inmobiliaria. "Aquí todo el mundo tiene cabida", ha asegurado. "No me importa de dónde venga ni qué ideas tenga", ha añadido.

Con respecto a novedades y anuncios, la ministra ha adelantado que el gobierno español prepara nuevas cesiones de suelo público, no sólo provenientes del Ministerio de Defensa, para la construcción de viviendas. También ha pedido a todos los partidos de la cámara que den apoyo a la nueva ley del suelo registrada por el PSOE y el PNV y que considera "fundamental" para impulsar la creación de un amplio parque público de vivienda.

Críticas de los socios

Durante los turnos de respuesta, los socios del gobierno español han mostrado una actitud crítica hacia la gestión del problema de la vivienda. "Cierro los ojos y escucho los ecos de los 'brotes verdes' de Zapatero", ha afirmado el diputado Sumar, Alberto Ibáñez, quien ha propuesto una intervención del mercado del alquiler, tal como se hizo con los precios de las mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Por su parte, Pilar Vallugera, de ERC, ha lamentado la falta de valentía del gobierno para aplicar plenamente la ley de vivienda aprobada hace más de un año al Congreso con los votos de ERC y los otros partidos que hoy han pedido que dé la cara al Congreso. "Es una vergüenza que parezca que siempre estén del lado de los propietarios, al punto de pedirles solidaridad", ha criticado.

Desde Podem, Ione Belarra ha denunciado que la ciudadanía ya no tolera más "medidas de derechas" por parte del PSOE en materia de vivienda mientras Sumar "guarda silencio". "Defienden a los rentistas porque Ustedes también lo son: miembros del gobierno con hasta cinco propiedades por alquilar o diputados socialistas que declaran ingresos del alquiler", ha expuesto.

Junts y PP

En nombre de Junts, la diputada Marta Madrenas ha constatado que los socios del gobierno español están "muy enfadados". "Nosotros, que no somos socios, también seremos críticos", ha añadido, haciendo un llamamiento a encontrar "un equilibrio" para abordar el problema de la vivienda. "Estamos profundamente preocupados, hace mucho tiempo que las cosas no se hacen bien", ha resumido.

Desde el PP, en cambio, el diputado Sergio Sayas ha acusado al ejecutivo de no entender que no se puede intervenir en el mercado. "No se tiene que limitar precios, lo que se tiene que hacer es construir, los dice todo el mundo", ha asegurado. En este sentido, ha lamentado que la izquierda española quiera que los jóvenes tengan que pedir un lugar donde vivir por caridad y ha defendido que ellos apuestan por hacer que cada uno viva donde quiera "en libertad".