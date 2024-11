El precio del aceite en origen está un 13% por debajo del año pasado, al inicio de campaña

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El precio del aceite de oliva se había convertido en los últimos tiempos en el claro ejemplo de los efectos de la sequía sobre el campo y de la escalada inflacionista, hasta llegar a cotas históricas. Ahora, esa tendencia está cambiando y la cotización en origen es en estos momentos un 13% inferior a las mismas fechas del año pasado, según los últimos datos hechos públicos por el ministerio de Agricultura. La semana pasada, la última de la que ofrece cifras, el precio en origen del virgen extra con acidez inferior a los 0,8 grados era de 7,02 euros el kilo, frente a los 8,06 de las mismas fechas de 2023. Pero, no solo eso, sino que la tendencia en este año apunta a un claro descenso. En solo una semana, el precio por kilo ha descendido 20 céntimos de euros, según la misma fuente. La evolución es similar en el resto de categorías de aceite de oliva y el virgen extra de acidez de hasta 2 grados se valora a 6,37 euros el kilo, mientras que el lampante lo hace a 6 euros y el refinado a 5,84.

Otra cosa es la evolución del precio al consumidor, en el que pesan diferentes factores, desde la política de la distribución hasta el hecho de que cuenta hoy un buen número de litros comprados a precios de plena escalada. El Instituto Nacional de Estadística apunta que el aceite de oliva bajó un 2,9% en septiembre, último mes con datos del índice de precios al consumo (IPC), pero en el último año se había encarecido un 10,3 por ciento. El ministerio apunta que las primeras producciones de aceituna de almazara y aceite de oliva de la cosecha 2024, campaña 2024-25, indican aumentos respecto de la anterior en un 39,6% y un 50,1% respecto a la campaña 2022/2023 en España. En Lleida, habrá que ver los efectos de las últimas lluvias de otoño sobre el cultivo.

Los datos del año 2023 del departamento sitúa en 3.479 los kilos producidos en una hectárea con agua asegurada frente a los 710 explotados en secano en Lleida.

Menos de una de cada 3 hectáreas de Lleida están en fincas de regadío

La sequía lleva tres años golpeando a las fincas de olivos sin regadío de Lleida, aunque ahora podrán afrontar en mejores condiciones no solo esta campaña en el mejor de los casos, sino la próxima. Las lluvias de otoño han venido como agua de mayo para los olivos, que en muchos casos se encontraban en una situación límite, y consiguen reservas. En Lleida, no llega ni al 30% la superficie de olivares con el agua asegurada. Los últimos datos oficiales de la conselleria de Agricultura sitúan en 10.567 las hectáreas en regadío, frente a otras 26.021 que se explotan en secano. Si analizamos solo los olivos en producción (dejando al margen por ejemplo nuevos árboles que aún no dan cosecha) son 9.068 hectáreas en riego frente a 21.918 en secano.