Denuncian fraude en el aceite de oliva español: "lo mezclan con orujo y girasol para abaratarlo"

Antonio Luque, presidente de la cooperativa Dcoop, ha denunciado la existencia de fraudes en el aceite de oliva producido en España. Según Luque, estos fraudes consistirían en mezclar otros aceites como orujo o girasol con el aceite de oliva para abaratar su precio. El directivo ha reclamado a las Administraciones, tanto a nivel nacional como autonómico, que inicien una investigación al respecto.

"Llevamos 40 años callados, pero no vamos a permitirlo más. La Administración tiene que hacer algo porque hasta ahora no se está controlando", ha aseverado Luque. Asimismo, ha lamentado que se esté descuidando la calidad del aceite y ha exigido más controles para vigilar y evitar adulteraciones. Aunque reconoce no tener pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales, Luque afirma contar con "indicios muy sólidos" y ha pedido la intervención de la Fiscalía.

Por otra parte, el presidente de Dcoop ha anunciado que espera que el precio del aceite de oliva siga bajando hasta situarse por debajo de los 5 euros en origen. "Creo que habrá una bajada precio, pero la gran bajada se ha producido ya aunque creo que puede seguir bajando hasta por debajo de los 5 euros. Ya ha bajado a unos niveles más asequibles para los consumidores, ahora veremos si hay aumento de consumo o no", ha declarado.

Luque ha señalado que la falta de agua e infraestructuras hidráulicas son los principales responsables de los elevados precios que ha alcanzado el aceite en los lineales, y no los productores o la distribución. En este sentido, ha insistido en la importancia crucial del agua para el futuro de la agricultura en el sur de España y para garantizar alimentos de calidad a precios asequibles.

Rafael Sánchez, director general de Dcoop, opina que la distribución se precipitó al anunciar la bajada de precios antes de que hubiera suficiente aceite disponible en el mercado, ya que la campaña acaba de comenzar. "La bajada en el lineal ya se empieza a vislumbrar, pero la distribución se precipitó y bajadas, pero no han encontrado aceite en el mercado porque la campaña está empezando", ha explicado Sánchez.