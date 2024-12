Miquel Sàmper, conseller de empresa y trabajo: «Los Next Generation han aportado 54 millones a Lleida»

«Los Next Generation han aportado 54 millones a Lleida» - JORDI ECHEVARRIA

¿Cuál es el nivel de digitalización de la economía leridana y qué se puede hacer para mejorarlo?

Correcto, pero con mucho recorrido aún, sobre todo en espacios como las pequeñas y medianas empresas. De todas maneras se están haciendo muchas acciones. Destacaría cuatro, todas hechas desde la perspectiva de la colaboración público-privada, con un papel importante de la universidad. Una por ejemplo, impulsada desde la secretaría de Políticas Digitales con la Paeria y la Cámara de Comercio, más la Diputación, que va a parar al Parc Argobiotec, donde básicamente se buscan las novedades tecnológicas dentro sobre todo del sector agrario. En las áreas del Alt Pirineu y Aran, tenemos prospecciones digitales que van en torno a ganadería, agua, salud, turismo, patrimonio y movilidad. Lleida, además, es el hub de la economía del espacio más potente de Catalunya. Pondría dos ejemplos: el Observatorio del Montsec y el aeropuerto de Alguaire. Por tanto, campo a recorrer, pero se están poniendo las medidas para tirar adelante y de forma bastante rápida.

Los economistas alertan que la baja productividad es un problema para la economía, tanto leridana como catalana y estatal. ¿Cómo se puede superar?

No es fácil y es compartido. Apuntaría que la fórmula, no mágica, es la suma de la innovación, el crecimiento de las empresas y de, sobre todo, retener el talento. Afecta de forma especial a las pymes. Muchas de ellas tienen menos de 9 trabajadores y el factor talento e innovación es muy relevante.

¿Cómo se puede retener talento?

El sector que más crece hoy en Catalunya es el tecnológico. Junto con las TIC genera unos 36.000 empleos anuales, más de 3.000 al mes. No hay ningún sector que crezca a esta velocidad. Eso nos permite pensar que nos resultará más fácil retener el talento universitario. Tenemos campo a recorrer importante en el talento de la formación profesional. Hemos de trabajar muy serio para conseguir tener las tres clases de talento que necesitamos en cualquier empresa: la mano de obra, la segunda y en la que tenemos más problemas que es la FP, y el universitario, que tenemos y hemos de evitar que se vaya.

Usted ha dicho que a veces es más difícil tener suelo industrial que proyectos de inversión. ¿Por qué?

No es que no haya suelo industrial, pero cuesta identificarlo. Básicamente hay tres propietarios. Por una parte, está el suelo público de la Generalitat, del Incasòl, que tenemos totalmente identificado. Por otra, el de los ayuntamientos, que es complicado teniendo en cuenta que hay 937 pueblos, ciudades y villas en Catalunya. Por último tenemos el suelo privado, también difícil de reconocer. Pero suelo hay, y mucho. Lo que hemos de hacer es identificar quiénes son los propietarios.

¿Qué opina del proyecto de polígono Torreblanca y cuándo cree que será una realidad?

Es uno de los proyectos más interesantes que hay y creo que está muy avanzado. Siempre surgen dificultades de carácter administrativo, pero es uno de los proyectos en los que más confía el departamento de Empresa y Trabajo para poder industrializar la ciudad de Lleida.

El llamado G10 ha creado un grupo de trabajo para impulsar proyectos de economía verde y transformadora en Lleida que podrían generar una inversión de 176,7 millones de euros y 2.099 empleos. ¿Qué opina de él?

Por una parte, celebro que haya una iniciativa tan clara como esta de colaboración público-privada, con las dos cámaras de Tàrrega y Lleida, Pimec, Coell, UGT y CCOO. También tenemos el sector de la educación, del talento, con la Universidad y, por último, se suman la Diputación, la Paeria y la Generalitat. Comenzamos siendo un G6, ahora se llama G10 e incluso se ha añadido otro actor, el once, con la subdelegación del Gobierno. El LAB4TI (nombre del proyecto), como instrumento para generar una economía verde fuerte circular y digitalizada, podría representar el objetivo del departamento de Empresa y Trabajo de cara al futuro. La economía debe ser verde, no nos podemos permitir que no lo sea.

Los fondos Next Generation han sido objeto de polémica, con los empresarios quejándose de los retrasos en su llegada. ¿Cuál es el balance en Lleida?

Es verdad que es lento y la queja es más que razonable. Pero han llegado 54 millones a Lleida y 16,6 de PERTEs, agrarios. Por lo tanto ha llegado dinero. Es verdad que llegan tarde, que se encasquillan mucho en trámites administrativos. El Govern está trabajando en dos focos para simplificar los trámites tan lentos de la Administración. Por una parte, un grupo de varias personas deberán tener en el plazo de 10 meses un informe sobre qué elementos ha de lograr hacer la Administración más ágil. Por otra, una comisión de varias consellerias debe tener identificadas en cuatro meses las trabas que hacen que las cosas vayan lentas.

¿Deberá cerrar algún camping en Lleida por riesgo de inundación?

Soy el responsable de turismo y me reuní dos veces con el presidente de la federación de campings y una tercera con el president de la Generalitat y acordamos crear una comisión paritaria entre Generalitat y la federación para llegar a las soluciones. Se hará un estudio en el que se determinará cuáles son los que tienen más riesgos y se tomarán las medidas de forma consensuada.

¿Cómo valora la evolución del paro y la creación de empleo en Lleida, que han sido dispares en noviembre?

El paro de Lleida es de un 7% (de la población activa). Está 1,8 puntos por debajo de la media de Catalunya. Esta noticia es buena para Lleida. Es verdad que la inscripción a la Seguridad Social de noviembre respecto a octubre ha bajado en 800 personas. Pero también es verdad que la interanual, entre octubre y el mismo mes del año pasado, ha subido 4.400 personas. Pienso que el tema en concreto del paro y el empleo, lentamente es verdad, va de forma positiva.