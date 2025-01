Rebajas de enero: 10 consejos para aprovecharlas al máximo

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un año más, llegan las esperadas rebajas de enero. Aunque según una reciente encuesta de la OCU, solo 1 de cada 4 consumidores espera a este periodo para hacer las compras de Reyes, muchos aprovechan estos días para adquirir todo tipo de productos a precios reducidos. Las rebajas son una excelente oportunidad para renovar el armario o equipar el hogar sin gastar de más, especialmente en un contexto de ajustados presupuestos familiares.

Sin embargo, es importante recordar que lo único que se recorta durante las rebajas son los precios, nunca los derechos de los consumidores. La OCU insiste en que la calidad de los artículos, las garantías y el servicio postventa deben ser los mismos que el resto del año. Además, los comercios están obligados a informar claramente de las condiciones especiales que puedan aplicar durante este periodo, como restricciones en los medios de pago o las devoluciones.

Decálogo para comprar con cabeza en rebajas

Si quieres sacar el máximo partido a las rebajas de enero sin llevarte sorpresas desagradables, sigue estos 10 consejos:

1. Comprueba que los productos rebajados hayan formado parte de la oferta habitual de la tienda durante al menos un mes antes.

2. Fíjate en que junto al precio rebajado aparezca también el original, o se indique claramente el porcentaje de descuento aplicado.

3. Ten en cuenta que la calidad de los artículos no puede ser inferior a la que tenían antes de estar rebajados.

4. Recuerda que tienes los mismos derechos de garantía y servicio postventa que con cualquier otra compra.

5. Infórmate de las condiciones especiales que puedan existir durante las rebajas, especialmente en cuanto a devoluciones y formas de pago.

6. Conserva siempre el tique de compra, imprescindible para cualquier reclamación, cambio o devolución.

7. Si el producto no tiene defectos, la tienda no está obligada a cambiarlo o devolver el dinero, salvo que lo publicite expresamente. No obstante, la mayoría de comercios ofrecen esta posibilidad como buena práctica.

8. En las compras online, cuentas con 14 días naturales de plazo para devolver los productos que no te convenzan, sin necesidad de justificarlo.

9. Si buscas electrodomésticos o aparatos electrónicos rebajados, consulta comparadores especializados para conocer los mejores precios y comercios.

10. Evita las compras compulsivas y céntrate en adquirir aquello que realmente necesitas, aprovechando los descuentos para ahorrar.

En definitiva, las rebajas de enero son una fantástica ocasión para equiparse a precios más asequibles, pero conviene usarlas con cabeza.