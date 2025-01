Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo mantienen abierta su guerra por la jornada laboral

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se emplazaron ayer a seguir negociando sobre la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Tras mantener una reunión, ambos trasladaron que el encuentro duró “más de una hora en un ánimo cordial y constructivo” y se emplazaron a seguir negociando. Trabajo añadió que esa negociación busca tramitar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas este año. Tras los desencuentros de los últimos días, Díaz solicitó ayer mismo a Cuerpo una reunión para aclarar por qué todavía no se ha tramitado la reducción de jornada por la vía de urgencia, una petición a la que en un primer momento Economía había respondido por la mañana que ayer no tocaba. Trabajo insiste en que se debe cumplir el acuerdo de Gobierno firmado entre Sumar y el PSOE que les compromete a que la jornada de 37,5 horas esté en vigor en 2025, algo que no será posible si el Ejecutivo no da salida a la norma por el trámite de urgencia. Economía incidió ayer en que la reducción de la jornada laboral es una prioridad y un compromiso del Gobierno y que se está trabajando para llevarlo a cabo de la mejor forma posible y cuanto antes.