UP denuncia el fiasco en ayudas por los conejos y urge 14 millones por la pera

Unió de Pagesos y Unión de Uniones dejaron claro ayer la difícil situación de los payeses de la fruta y denunciaron ante el conseller de Agricultura el fiasco de las ayudas para proteger los árboles contra los conejos, con la concesión solo de 30.000 euros de un plan dotado con 4 millones, y urgieron las prometidas por la pésima cosecha de pera.

Alpicat se convirtió ayer en el foro de debate sobre la situación del sector de la fruta con la jornada organizada por Unión de Uniones, de la que forma parte Unió de Pagesos, con representantes de productores de todo el Estado. El responsable estatal, Josep Cabré, jugaba en casa y aprovechó la presencia del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, para poner de manifiesto que “el sector va tirando cada día con más dificultades, no solo económicas sino también emocionales y algún día vamos a explotar”. Citó la pésima producción de pera y las ayudas anunciadas por el departamento de la Generalitat y que esperan los productores. El responsable de la fruta dulce de Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, recordó los cálculos del sindicato de unas pérdidas de 74 millones, por la caída de la producción un 60% de lo que podría ser la media de cosecha de los últimos cinco años. Urgen al menos unas ayudas para sobrevivir, dijo, de unos 14 millones para las 6.000 hectáreas de payeses profesionales de las alrededor de 9.000 cultivadas de perales. El conseller, por su parte, fue contundente al afirmar que las ayudas a las que se comprometió serán una realidad este mismo año, pero dijo que, para articularlas, el departamento debe contar con los datos definitivos de producción. La UE determina que solo se podrá apoyar con compensaciones económicas en caso de pérdidas de al menos un 30%.

Gardeñes denunció el fiasco del plan de ayudas articuladas por el anterior Govern para que los payeses instalaran protectores en los árboles para evitar que los conejos acaben con los frutales. Según sus datos, solo se han concedido de forma efectiva 30.000 euros de los cuatro millones presupuestados. El conseller Ordeig se comprometió a revisar la orden para que ese capital presupuestado sirva como arma para el sector ante la plaga de conejos. Cabré afirmó que el problema fundamental era la propia redacción de la orden de la anterior conselleria, que hacía prácticamente imposible cumplir con el proceso: “no podías pedir la ayuda pese a ser víctima de los roedores y haber hecho la inversión si previamente no habías notificado al departamento las pérdidas y los problemas generados por la plaga”. Cabré puso como ejemplo de la situación anímica de los agricultores su caso, obligado a arrancar con apenas entre siete y diez años árboles “que has cuidado y te han costado una fortuna porque te los mata” la fauna salvaje.

Ordeig, por su parte, insistió en que todos y cada uno de los miembros de la conselleria, pilotando desde las oficinas comarcales y las delegaciones de Agricultura, están al servicio de los payeses y defendió el diálogo e ir “todos a una” tanto en Catalunya como España y Bruselas.

Del lobby por la PAC a la modernización de regadíos

El conseller de Agricultura abogó ayer por consensos y apuesta por crear un lobby, de Administración y sector, para defender propuestas consensuadas de cara a la negociación de la nueva PAC, sobre la que en Brusels se comenzará a trabajar el próximo otoño. Defendió que Catalunya necesita el sector agroalimentario, el primero de la economía, desde el cereal a la ganadería pasando por la fruta sin hacer demagogia. Destacó la necesidad de modernizar las explotaciones y afrontar un cambio climático que, dijo, ha venido para quedarse. Insistió en que “no podemos regar como hace 50 años” y que la mitad de las zonas regables están aún sin modernizar, un proceso que urge. Apuntó que la partida de riegos será la que más crecerá en el proyecto de presupuestos de su departamento.En cuanto a la campaña de la fruta, confía en una evolución positiva de los precios de la manzana, con la mejor producción en tres años. En pera, en cambio, es la peor en tres años.

Unió de Pagesos afirmó ayer que la campaña de regularización de las bases de cotización de los autónomos agrarios recortará sus prestaciones hasta un 44 por ciento. Sostiene que este porcentaje de disminución afectará a la agricultura profesional dada de alta en el RETA a partir de 2023, mientras que los dados de alta antes sufrirán una disminución del 32%. UP recomienda que cada agricultor mantenga la base de cotización que tenía en el RETA en 2022 porque, de hacer cambios, “después no podrá dar marcha atrás ni, por tanto, recuperar las prestaciones sociales”. Ante estas estimaciones, emplaza a las fuerzas parlamentarias a exigir al Gobierno “una rectificación” en la campaña de la Seguridad Social y exige alargar hasta abril la finalización de la regularización de 2023. El sindicato agrario acusa a la Seguridad Social de actuar con mala fe, y lamenta que “el Gobierno y el PSOE continúan obstruyendo la aprobación de una solución que no condene a la inmensa mayoría de los agricultores profesionales a la caída de sus prestaciones sociales”.

