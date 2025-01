Grito de alerta del comercio de Catalunya:"No encontramos personas para trabajar"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El sector del comercio en Catalunya está "quemado". Así de tajante se ha mostrado este lunes Anoni Cañete, presidente de Pimec, durante la primera Cumbre del Comercio en Catalunya que se ha celebrado en Vic (Osona). Las principales preocupaciones del sector son la falta de relevo generacional, pero también la excesiva burocracia. "Dedicamos 42 horas al mes a rellenar papeles", ha puntualizado Cañete con resignación. A la dificultad para encontrar personas que quieran trabajar, también se mezcla la reducción de la jornada laboral planteada por el gobierno, una medida que califican de "populista". Desde el sector no se ve con buenos ojos porque muchas veces se trata de "pequeñas empresas con dos o tres trabajadores y es difícil poder ajustar".

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado la "trascendencia" del sector del comercio para el país. En primer lugar, porque "nos da seguridad". "Las calles donde hay comercio, hay vida y están más seguros". El comercio también es un agente socializador y, por lo tanto, "permite que los vecinos se socialicen, sobre todo las personas mayores", ha añadido el presidente.

Para el sector, los dos retos más importantes que tienen ahora mismo en frente son la falta de relevo generacional y el exceso de burocracia. "No encontramos personas para trabajar", se ha quejado Cañete. "Con un 9% de paro no es posible que no encontremos personas para trabajar, alguna cosa estamos haciendo todos mal", ha dicho el presidente de Pimec. De hecho, ha reclamado soluciones a la administración y que se destinen más recursos a la formación de calidad.

"Hay demasiado papeleo", ha destacado a Antoni Cañete sobre el exceso de burocracia. "De los diez papeles que nos pide la administración, sed ya los tiene", se ha quejado el presidente. Además, la media de respuesta de estas administraciones es de 166 días, ha añadido.

Ante la instauración del comercio electrónico y todas las nuevas tecnologías, Cañete ha dicho que "no tienen que ser un problema", sino "una nueva situación" que da el mercado y con la que se tiene que convivir. "Nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y utilizarlas para dar una mejor respuesta".

Cierre de comercios

Se estima que en los últimos 10 años se han perdido en Catalunya unos 10.000 comercios, un 10% del total, sumando los cierres y las aperturas. Antoni Cañete ha reivindicado la importancia del comercio de proximidad en los pueblos y las ciudades del país. "Tenemos que tener en cuenta que cada vez que desaparece un comercio es como cuando se quema un bosque", ha señalado. Según Cañete, se podrán abrir más, pero el conocimiento, la capacidad de contratación, la interrelación con el barrio y la capacidad integradora, todo eso se perderá.

La primera Cumbre del Comercio en Catalunya se ha celebrado en Vic con la presencia de más de 200 empresarios de todo el país.