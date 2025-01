El sector cárnico prevé que los precios continúen al alza y espera consolidar beneficios gracias a las exportaciones

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Les empresas del sector cárnico español han cerrado en el 2024 con buenos resultados y confían en seguir creciendo en ventas y en beneficios en el 2025 gracias a la bajada de los costes de producción y al impulso de las exportaciones en porcino, bovino y ovino. Así lo han asegurado este miércoles desde la AECOC, la asociación que reúne 34.000 compañías de la industria y la distribución, durante la presentación del 25.º Congreso de Productos Cárnicos y Elaborados que tendrá lugar en Lleida el 11 y 12 de febrero. La asociación prevé que, en un contexto europeo de falta de oferta, los precios de la carne continúen al alza si se mantiene el nivel exportador. Con todo, temen el impacto de nuevos aranceles de China, Mercosur, las políticas de Trump y nuevas normativas de bienestar animal.

El presidente del comité de carnes de la AECOC y director general del área avícola del grupo leridano Vall Companys, Josep Solé, ha señalado que el consumo interno de carne en España se ha mantenido estable durante el 2024. "Ha sido un año de mucho turismo, la población también se va incrementando y estamos satisfechos con respecto al consumo interno", ha valorado.

Con todo, las ventas de pollo han crecido en el mercado interior entre un 4 y un 5% porque son "la proteína más barata" y los consumidores apuestan en detrimento de carnes más costosas, según ha detallado Solé. Por el contrario, se prevé que el precio de la carne de cerdo, de cordero y de ternera siga subiendo por el buen comportamiento de las ventas en el exterior, sobre todo hacia países árabes en el caso del ovino y el vacuno.

Después del encarecimiento de los costes de producción en el 2021 y en el 2022 por la subida del precio del cereal y de la electricidad, en el 2024 el sector cárnico ha dejado atrás las pérdidas y ha vuelto a crecer en ventas y en rentabilidad. "El sector vuelve a ser sostenible económicamente y eso es bueno porque el ritmo que llevábamos provocaba cierres de empresas", ha reconocido el presidente del comité de carnes de la AECOC.

El sector cárnico asegura que no teme la irrupción en el mercado de productos vegetales que posicionan como una alternativa al consumo de carne y constata que su consumo está "estabilizado" desde hace un par de años. "Esta categoría nueva de producto vegetal y de imitación de carne no está creciendo y no nos afecta", ha asegurado Josep Solé.

Optimismo del sector

La responsable del sector de carnes de la AECOC, Barbara Calvaresi, ha presentado un informe realizado a partir de encuestas a medio centenar de empresas de la industria cárnica y de compañías de distribución del Estado. Aproximadamente siete de cada diez empresas aseguran que el pasado año vendieron más que en el 2023 y la mayoría confían en seguir creciendo durante este año.

Sin embargo, el 64% de las empresas cárnicas ven con preocupación el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Sobre todo temen una posible competencia desleal en la importación de productos de Sudamérica, así como una posible carencia de seguridad alimentaria y una diferencia potencial en la calidad de los productos.

El regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense también genera dudas en el sector y una de cada cuatro empresas cárnicas cree que perjudicará sus importaciones. Dos de cada tres empresas también temen que el gobierno chino pueda aplicar nuevos aranceles, sobre todo en la entrada de carne de cerdo española, uno de los principales productores mundiales.

El sector cárnico también se muestra preocupado por "la avalancha normativa" en materia de bienestar animal. Solé ha denunciado propuestas "discriminatorias" por parte de la Comisión Europea, como la prohibición de transportar animales vivos cuando existan temperaturas superiores a los 25 grados y que alerta de que sería de difícil aplicación en Catalunya en verano. "Hay cuestiones que no tienen una base científica y esperamos que no salga adelante", ha pedido.

Congreso en febrero en la Llotja de Lleida

La AECOC celebrará el 25 Congreso de Productos Cárnicos y Elaborados los días 11 y 12 de febrero en la Llotja de Lleida. El encuentro reunirá a más de 400 directivos de unas 200 empresas y reunirá en la capital del Segrià ganaderos, productores, elaboradores y distribuidores cárnicos. La asociación lleva 14 años apostando por la ciudad de Lleida como sede de este congreso de referencia en el Estado.

Durante dos jornadas el congreso reflexionará sobre la situación de presente y futuro del sector con ponentes de renombre como la experta en inteligencia artificial Carme Artigas o el director de CIDOB, Pol Morillas, que analizará el actual contexto geopolítico. Durante el encuentro también se abordarán cuestiones como las noticias falsas que circulan en torno a la producción y el consumo de carne.

La organización ha avanzado que la inauguración irá a cargo de la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Ana Rodríguez, y que también participarán el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y el alcalde de Lleida , Fèlix Larrosa, así como varios cargos de la Generalitat.