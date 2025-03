Reconocimiento facial de los temporeros al campo para evitar suplantación de identidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Al menos una veintena de empresas agrarias catalanas utilizan un sistema de reconocimiento facial para que los temporeros que cogen la fruta fichen al llegar al campo y evitar que puedan darse casos de personas que trabajan utilizando la documentación legal de otros. Así lo informó ayer TV3, y añadió que la Autoridad Catalana de Protección de Datos asegura que esta práctica no es legal y que no se pueden utilizar tampoco otros datos biomédicos. Una de las compañías que utilizan reconocimiento facial es NatusFruits, empresa de Fraga. Su director, Roger Macià, explicó a TV3 que se decidió a implementar el sistema después de que en el 2021 Inspección de Trabajo los sancionara para tener cuatro trabajadores sin papeles, a razón de 10.000 euros de multa para cada uno. La empresa desconocía que utilizaban documentación que no era suya.