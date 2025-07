Lleida solo tiene seguros hoy 15.000 de los temporeros que necesita

UP reclama medidas urgentes para garantizar el desarrollo de la próxima campaña. - J. MARTÍNEZ

Unió de Pagesos advirtió ayer que en estos momentos Lleida solo tiene garantizados 15.000 de los 45.000 temporeros que necesita para la campaña de la fruta. Por ello, urgió a la Administración poder contratar a las personas que carecen de la documentación en regla para cubrir las graves carencias de personal que sufre el campo.

La organización agraria advirtió, además, que todavía no ha entrado en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores para introducir una modalidad específica de contratación temporal para el sector agrario, aunque se aprobó en marzo, según explicó la responsable de Temporeros del sindicato agrario, Carol Aixut. La reforma prevé que los agricultores puedan hacer contratos eventuales de 90 días. Sin embargo, el retraso en la aplicación obliga a seguir aplicando contratos fijos discontinuos, una fórmula que “se demuestra ineficiente y desproporcionada” para las características de la actividad.

Esta situación se convierte especialmente en crítica este año, dada la previsión de una buena campaña de fruta, después de años marcados por la sequía del 2023 y las heladas del 2022, dijo el responsable de Sectores Agrícolas de UP, Jaume Gardeñes.

Según sus cuentas, el sector necesita incorporar a cerca de 45.000 trabajadores (30.000 personas en el campo y 15.000 en las centrales). Sin embargo, muchas de estas plazas no se pueden cubrir, ya que personas dispuestas a trabajar se encuentran en situación administrativa irregular y, por tanto, no pueden ser contratadas legalmente. Ante esta situación, UP exige el despliegue urgente del nuevo Real Decreto de Extranjería, que debe incluir permisos excepcionales de trabajo para las personas que acrediten residencia en el Estado y dispongan de una oferta laboral, como hace años que propone el sindicato.

UP manifiesta que esta medida cuenta con un amplio apoyo institucional, como expresó ayer el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El paer en cap recordó que la Paeria y la secretaría de Estado de Migraciones han iniciado este año un trabajo conjunto para encontrar soluciones a estas personas en campaña.

En paralelo, UP denunció los numerosos controles a los agricultores, con más de 500 inspecciones laborales en los campos el año pasado, aunque menos del 1% terminaron ensanción. UP alertó que, pese a haberse publicado el orden de las ayudas para alojamientos de temporeros, la convocatoria todavía no se ha hecho efectiva.