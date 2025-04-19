MicroBank contribuye a crear 500 empleos en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha contribuido a la creación de 501 puestos de trabajo directos en la provincia de Lleida en 2024 a través de los emprendedores que han recibido un microcrédito o un préstamo de la entidad, según del impacto social elaborado por KPMG Assessors y Stone Soup Consulting. Esta cifra representa un incremento del 3% respecto del año anterior. En España, la creación de empleos ascendió a 32.245, un 13% más. Del mismo informe se desprende que las perspectivas son optimistas para el 46% de los empleadores, ya que planean aumentar su número de trabajadores a lo largo del año 2025. La contribución principal al mercado laboral se produce a través del autoempleo. Además, el 75% de las empresas ha mantenido su plantilla con respecto al año anterior, mientras que un 17% lo ha incrementado después de recibir financiación. Con respecto al perfil de las personas ocupadas, la mayoría de los empleos generados gracias al apoyo de MicroBank han sido para personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables en el ámbito laboral. En este sentido, el 57% eran trabajadores jóvenes, el 42% mujeres y el 10%, mayores de 50 años. El 29% de las personas se encontraba en situación previo de paro. Asimismo, según los datos recopilados, el 76% de los emprendedores se sienten más optimistas sobre el futuro de su negocio y familia. En total, el año pasado se iniciaron en Lleida cien negocios con el apoyo financiero de MicroBank, un 4,2% más. En el conjunto de España, el número de iniciativas empresariales iniciadas fue de 9.541, frente a 8.621 de 2023.

“En 2024 hemos logrado un impacto significativo, contribuyendo a la creación de 32.245 empleos directos en España. Estos datos son una clara muestra de nuestro compromiso con el impulso del desarrollo económico y social, promoviendo la igualdad de oportunidades y generando un impacto positivo que repercute en toda la sociedad”, explica la directora general de MicroBank, Cristina González.