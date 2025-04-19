Primera tormenta de granizo de la campaña frutícola

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida ha registrado la primera tormenta de granizo y pedrisco de la campaña frutícola, un frente que ha entrado a última hora de la mañana del sábado por la Franja de Ponent y que ha barrido diferentes poblaciones, como Torres de Segre o l'Horta de Lleida. Habrá que esperar para poder hacer las primeras valoraciones, pero se trata de una tormenta con características bien diferentes a lo habitual en la demarcación. Lleida suele registrar frentes cargados de piedra en los meses de verano, pero en esta ocasión ha ocurrido en plena primavera, cuando los payeses podían estar aún más pendientes de posibles heladas que de este tipo de fenómenos.

Hasta el momento, los agricultores barajan una cosecha plena tanto en fruta de pepita como en fruta de hueso. De momento, habrá que esperar para conocer los posibles problemas causados por la tormenta.

Vídeo de Sergi Casals.