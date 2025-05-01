Competencia autoriza la opa del BBVA sobre el Sabadell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado por unanimidad la OPA de carácter hostil de BBVA sobre Sabadell en fase 2 y con compromisos. Ha detectado riesgos en los mercados de banca minorista, tanto en servicios a particulares, como pymes y autónomos, así como en mercados de medios de pago, pero ve los compromisos que ha presentado BBVA “adecuados, suficientes y proporcionados” para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia en los mercados afectados.

Casi un año después de que iniciase su análisis, la CNMC ha dado su veredicto por unanimidad con una serie de compromisos para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas, con rentas bajas o con escasa competencia. La mayoría de los compromisos tendrá una duración de tres años, prorrogables por otros dos más en el caso del crédito a pymes; y de año y medio en el caso de los cajeros.

El ministerio de Economía tiene ahora un plazo de 15 días para decidir si la lleva el caso al Consejo de Ministros, mientras que a su vez, el Consejo tiene 30 días para ampliar las condiciones a la operación. En caso de que la OPA logre también la aprobación del Consejo de Ministros, el siguiente paso será la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto de admisión y, luego, la apertura del plazo de aceptación, lo que supone que la decisión pasará a estar ya en manos de los accionistas de Sabadell.

“La unión con Banco Sabadell es un proyecto de crecimiento con el que aumentaremos la capacidad de financiación a empresas y familias en 5.000 millones de euros adicionales al año. Además, los compromisos que asumimos favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia, como Catalunya”, afirmó anoche Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.