Proteger las conquistas y la reducción de jornada, demandas del 1 de mayo

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La defensa de las conquistas laborales y la mejora de las condiciones, con la reducción de la jornada a 37,5 horas a la semana han sido claves en las demandas de los trabajadores este 1 de mayo, que ha reunido centenares de personas en manifestación en la ciudad de Lleida.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han apostado por la reindustrialización de Lleida, también defender el campo porque, destacan, "es defender la vida, nuestra identidad y cultura". En esta línea, reclaman precios justos para los agricultores y condiciones de trabajo dignas para los temporeros. También han hecho una férrea defensa de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, que no pueden ser las grandes damnificadas del mercado, y han insistido en que la vivienda es un derecho. "Jóvenes y trabajadores no pueden hacer frente a los precios abusivos y se necesitan políticas en este sentido", han dejado claro.

También han urgido infraestructuras para el territorio como clave para evitar la despoblación. Los sindicatos mayoritarios no se han olvidado de los pensionistas, para quienes demandan unas prestaciones justas.

La manifestación convocada por CGT, CNT y Arran ha congregado a unas 100- 150 personas, mientras que la encabezada por CCOO y UGT ha reunido a otras 300 personas.