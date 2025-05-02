El Euribor registra la mayor bajada interanual en 16 años

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Euribor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, ha cerrado el mes de abril con una significativa caída, hasta situarse en el 2,143%, lo que supone su menor nivel desde agosto de 2022, y el mayor descenso interanual en dieciséis años.

Y es que en abril de 2024, el Euribor cerró en el 3,703%. De esta manera, la tasa media en la que ha terminado el indicador en abril de 2025 supone 1,56 puntos porcentuales menos, y la mayor caída desde diciembre de 2009, según explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli.

El desplome del Euribor supondrá un importante ahorro para los hipotecados, ya que en el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, más un interés del 1% sobre el Euribor, el ahorro será de 128 euros mensuales, o más de 1.500 anuales. Como ejemplo de otra hipoteca de las mismas características, pero con un préstamo de 300.000 euros, el ahorro superará los 3.000 euros al año.

La nueva caída del Euribor, la tercera consecutiva, se produce después de que el 17 de abril, el Banco Central Europeo (BCE) recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 2,25%.

Y ello, en un contexto de incertidumbre económica debido a las tensiones comerciales, según reconoció la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Tras el nuevo recorte de las tasas por parte del BCE, el Euribor llegó a tocar un mínimo diario en el 2,022% (el pasado 23 de abril), lo que lleva a pensar a algunos expertos que el indicador podría situarse por debajo del 2% próximamente.

Así lo estima Colombelli, quien respecto al futuro del Euribor, ha explicado que dependerá de las próximas decisiones de tipos del BCE, que se vuelve a reunir el 5 de junio.

“Lo que esperamos es que se mantenga esta tendencia del Euribor a la baja hasta entonces, quizás incluso con alguna rebaja en las ofertas por parte de las entidades financieras”, ha vaticinado Colombelli.