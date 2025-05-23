Mercadona colabora en la recogida de primavera de los Bancos de Alimentos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Mercadona se ha sumado a la Recogida Primavera organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), una iniciativa solidaria que ha empezado este viernes, 23 de mayo, y que se alargará hasta el 1 de junio. La compañía pone a disposición de esta campaña todos sus establecimientos para que los clientes puedan realizar aportaciones económicas destinadas a los bancos de alimentos locales.

En las comarcas leridanas, la iniciativa cuenta con la participación de las 13 tiendas que Mercadona tiene en la demarcación. Los clientes que lo deseen podrán hacer donaciones monetarias, siempre en múltiplos de 1 euro, mientras realizan el pago de su compra en las cajas de los supermercados.

Según ha explicado Laura Cruz, directora de Acción Social de la cadena, "con esta modalidad de donación, los bancos de alimentos podrán atender de manera más precisa y eficiente a los beneficiarios finales", ya que las cantidades recaudadas se transformarán íntegramente en los productos que estas entidades necesiten, en las cantidades adecuadas y en el momento oportuno.

Tarjetas Sociedad como herramienta de integración

Una de las novedades de este año es que Mercadona ofrece a los bancos de alimentos la posibilidad de convertir el dinero recaudado en Tarjetas Sociedad. Cruz destaca que "esta opción permite al usuario final hacer su compra total, tantos frescos como de secos, y favorecer la integración ejerciendo el acto de compra de manera cotidiana y autónoma".

La cadena de distribución también participó en la edición anterior de esta campaña solidaria, celebrada entre el 24 de mayo y el 2 de junio de 2023. Gracias a la solidaridad de sus clientes, se consiguieron recaudar más de un millón de euros, cifra que permitió adquirir aproximadamente 700 toneladas de productos de primera necesidad para personas en situación vulnerable.