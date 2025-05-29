Iberdrola compra a firmas catalanas por 181 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La actividad de Iberdrola ha generado un impacto económico de 839 millones de euros en Catalunya en 2024, “ratificando así su papel importante como motor económico”, según explicó ayer la compañía. Iberdrola efectuó compras en 2024 a más de 420 proveedores con sede en Catalunya por valor de 181 millones de euros. La compañía celebra mañana viernes su junta de accionistas con máximos históricos de valor en bolsa, con más de 100.000 millones de euros de capitalización. Someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2024, en el que invirtió 17.000 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 17% hasta alcanzar los 5.612 millones de euros.

En cuanto al impulso a la movilidad sostenible, Iberdrola ya ha alcanzado casi los 1.000 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos en Catalunya (518 en Barcelona, 148 en Girona, 150 en Lleida y 170 en Tarragona).

De esos puntos en funcionamiento, aproximadamente el 30 por ciento son de recarga rápida, superrápida y ultrarrápida, lo que supone que son capaces de recargar 200 kilómetros de autonomía entre los 5 y los 40 minutos. Los puntos de recarga de alta potencia son desde el pasado año desarrollados y operados por Iberdrola | bp pulse.