Un tribunal bloquea los aranceles de Trump y otro los vuelve a activarEl presidente estadounidense calificó de “ilegal” la suspensión de sus tasas

Un tribunal federal de EEUU ordenó el miércoles suspender la mayor parte de los aranceles globales del presidente, Donald Trump, al considerar que se extralimitó en sus funciones cuando adoptó esta medida –que ha declarado “ilegal”– a principios de abril saltándose el Congreso estadounidense. El Tribunal de Comercio Internacional estadounidense ordenó así paralizar los aranceles del 30 por ciento sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25% sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%.

La corte tomó esta decisión alegando que “no interpreta que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) –de la que se ha valido Trump para justificar su política arancelaria– confiera tal autoridad ilimitada y deja sin efecto las tarifas impugnadas impuestas en virtud de ella”. Esto explica que la suspensión no afecte a las tasas del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, al estar sujetos a la Ley de Expansión Comercial. La Casa Blanca aseguró que recurriría la sentencia defendiendo la necesidad de los gravámene. Y así fue, y anoche, un tribunal de apelaciones de EEUU levantó, de forma temporal, el bloqueo impuesto, mientras sopesaba una suspensión más prolongada. Aunque el veto ordenado por el Tribunal de Comercio Internacional quedó sin efecto temporalmente, la corte federal del Distrito de Columbia emitió a su vez ayer otro fallo que también bloqueaba la aplicación de los mismos aranceles a los que hace referencia la sentencia de la víspera.

Washington comenzará a revocar visados de estudiantes chinos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer que el Gobierno de su país comenzará a revocar los “visados de estudiantes chinos, incluyendo aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o estudiando en campos clave”, pero sin especificar cuándo.

Pekín reacciono a esta medida asegurando que “dañará aún más la imagen internacional y la credibilidad” de Washington.

Musk sale del Gobierno tras su decepción con la reforma fiscal

El magnate Elon Musk anunció ayer que su tiempo como “empleado especial del Gobierno” de Donald Trump, donde dirige el departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), “llega a su fin”, apenas un día después de que reconociera su “decepción” con el proyecto de reforma fiscal del presidente al considerarlo insuficiente y entender que pone en riesgo su trabajo al frente de la controvertida cartera. “A medida que mi tiempo programado como empleado especial del Gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente, Donald Trump, por la oportunidad de reducir el gasto derrochador”, declaró en X.

Después de que ambos hicieran gala de una gran sintonía con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, poco a poco Musk se ha ido apartando no ya sólo de la primera línea política, sino también de su trabajo al frente del muy cuestionado DOGE, que en sus primeras semanas en funcionamiento despidió a miles de trabajadores y redujo, entre otras, las actividades de ayuda exterior del Gobierno de EEUU.