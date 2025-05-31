Exigen una mejor gestión de la tuberculosis bovina

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Gremi de la Pagesia explicó al conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, la preocupación del sector por la gestión de los casos de tuberculosis detectados en varias explotaciones ganaderas de Catalunya y le manifestó su rechazo y el del sector ganadero a la aplicación de vacíos sanitarios sin disponer de conclusiones sólidas y sin haber agotado todas las pruebas diagnósticas disponibles. Según un comunicado, el Gremi señaló que “la solución para los casos de tuberculosis no implica sacrificar los animales de las granjas afectadas si no se mejora previamente la gestión de la fauna salvaje, que puede ser el transmisor de la enfermedad”. La conselleria, según el Gremi, informó de que se está trabajando en un sistema más eficiente para la gestión de la fauna cinegética, aunque la entidad explicó que “parece que se está improvisando”.