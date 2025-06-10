Fepex ve insuficiente la mejora de ayudas a los productores de fruta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Comisión de Gobierno de la patronal frutícola Fepex, de la que forma parte la catalana Afrucat, ve insuficiente la modificación propuesta en el sistema de ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Esta prevé flexibilizar los requisitos para obtener la ayuda financiera comunitaria adicional del 0,5% del valor de la producción comercializada. El proyecto permite a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y las asociaciones de OP que ejecuten programas operativos, beneficiarse del aumento del 0,5% del valor de la producción comercializada cuando cumplan determinadas condiciones relacionadas con métodos de producción sostenible. Fepex considera que este incremento es “manifiestamente insuficiente para superar los retos del sector de frutas y hortalizas, entre ellos hacer frente a la creciente competencia exterior, especialmente de países como Marruecos o Turquía”.

Tras la reunión celebrada por la Comisión de Gobierno, Fepex mostró también su creciente preocupación por la reducción de jornada a 37,5 horas. Recordó que la mano de obra supone hasta el 45% de los costes de producción, por lo que “provocará pérdida de competitividad en las explotaciones”.

Por el contrario, valoró de forma positiva la decisión del Gobierno británico de retrasar la entrada en vigor del certificado fitosanitario para la importación de la mayoría de las frutas y hortalizas, que era uno de los requisitos impuestos por Reino Unido a la importación comunitaria tras la salida de la UE y que estaba previsto que entrara en vigor el próximo 1 de julio. Este nuevo retraso hasta enero de 2027 facilitará el comercio y evitará una mayor carga burocrática, explica la patronal.

Mientras, el ministerio de Agricultura inició ayer el trámite de audiencia e información pública para modificar el Real Decreto, por el que se establece el sistema de gestión y control de las ayudas de la PAC, así como otras disposiciones normativas relacionadas con los derechos de ayuda básica a la renta, el régimen de penalizaciones y las intervenciones sectoriales del vino y de frutas y hortalizas.