Los precios se mantienen en mayo en el 2% en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La inflación anual se ha mantenido en el 2% en el mes de mayo en Lleida, según los datos relativos al Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se modera así el descenso de los precios iniciado en el mes de marzo.

El estancamiento se debe al descenso de los precios del transporte (–2,8%) respecto al mismo mes del año pasado, mientras que otros productos se han encarecido, como es el caso de la ropa y el calzado (4,5%), el grupo que incluye agua, electricidad y gas (3,4%) y también llenar la cesta de la compra.

Mientras, el IPC en Catalunya bajó hasta el 1,8% en mayo respecto a un año antes, tres décimas menos que en abril (2,1%), según el INE. Los precios que más subieron en mayo respecto a 2024 fueron hoteles, cafés y restaurantes (4,3%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%), otros (3,8%), enseñanza (2,8%), vivienda (2,6%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%).

Crecieron en menor medida los precios de comunicaciones (1,9%), vestido y calzado (1,6%), ocio y cultura (0,9%), medicina (0,9%) y menaje (0,4%), mientras que los del transporte bajaron un 2,3%.

Por provincias, la variación interanual del IPC en mayo se situó en el 2,1% en Girona y el 1,8% tanto en Barcelona como en Tarragona.

La tasa de Catalunya se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Ceuta (2,8%) y Baleares y Euskadi (2,4% ambas), mientras que Murcia (1,3%), Canarias (1,5%) y Castilla-La Mancha y Cantabria (1,6% ambas) fue donde menos subieron los precios.

En el conjunto del Estado, el INE revisó el IPC de mayo hasta el 2%, una tasa una décima superior a la adelantada hace dos semanas y dos décimas por debajo de la de de abril, mientras que la inflación de los alimentos repuntó cinco décimas, hasta el 2,5%. También sube la inflación subyacente –que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados– y la sitúa en el 2,2% interanual, dos décimas menos que la de abril.