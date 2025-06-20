“No nos quedan tejados donde instalar más paneles solares”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tanto la Universitat de Lleida (UdL) como el grupo agroalimentario Nufri han agotado el espacio disponible en sus tejados donde instalar paneles solares y han seguido desplegándolos en el suelo. Son dos ejemplos de cómo la búsqueda de ahorro y eficiencia energética ha conllevado una reducción en las emisiones de dióxido de carbono.

La UdL ha desplegado 7.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, 4.000 de ellos para autoconsumo de energía. Esto llegó a situarla hace unos años como la universidad catalana con mayor extensión de placas solares, según explicó el vicerrector de Infraestructuras, Narciso Pastor. Indicó que todo ello ha permitido reducir un 25% los costes energéticos y evita la emisión de mil toneladas de CO2 al año.

El responsable de Energía de Nufri, Carles Grau, explicó que, tras desplegar paneles solares en tejados y construir en Miralcamp la mayor central fotovoltaica de autoconsumo de Catalunya, se plantean ahora plantas agrovoltaicas en campos de frutales. De forma paralela, crece el aprovechamiento de la biomasa y del biogás, que deberán relevar en el futuro al gas natural como fuente de calor.

El CEO de Atlas Energía, Néstor Gutiérrez, advirtió que las políticas para favorecer la descarbonización en la UE ahora se basan en ayudas e incentivos, pero en el futuro “se hará con sanciones” a quienes no cumplan objetivos de reducción de emisiones. Reclamó no detener el avance de las renovables y apuntó que esto requerirá incorporar sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías para estabilizar el suministro eléctrico. Abogó por esta tecnología como alternativa a los altos costes que supone producir energía mediante la quema de gas natural en centrales de ciclo combinado.

El presidente de la empresa pública de la Generalitat L’Energètica, Santi Martínez, recalcó la urgencia de la descarbonización para combatir el cambio climático. “Antes decíamos que era por el bien de nuestros nietos, ahora ya empieza a ser por nuestro propio bien”, apuntó, y se mostró crítico respecto a movimientos que cuestionan el despliegue de las energías renovables.